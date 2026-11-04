به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ این دانش آموز بسیجی در اغتشاشات دی ماه به طرز ناجوانمردانه‌ای مورد ضرب و شتم در شهرستان شاهین وشهر قرارگرفت.

این دانش آموز بسیجی گفت: ۲۷ روز پس از آسیب وارد شده درکما بود و به شدت به کلیه‌های این دانش آموز جانباز آسیب رسیده بود.

مهدی شاه رجبیان افزود: از ۹ سالگی وارد بسیج دانش آموزی شد و به خاطر عشق به پرچم و ایران اسلامی قدم در مسیری گذاشت که عزت و سربلندی ایران عزیز را به همراه دارد.

وی گفت: همچنان محکم و استوار در تجمع‌های شبانه میدان داری حضور دارد تا اتحاد و همبستگی ایران اسلامی را به جهانیان نشان دهد که تا پای جان برای دفاع از وطن و حمایت از نیرو‌های مسلح قدم در مسیر همدلی و مقاومت گذاشته است.