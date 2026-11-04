پخش زنده
امروز: -
مهدی شاه رجبیان دانش آموز ۱۸ ساله بسیجی مجاهدی خستگی ناپذیر طلایه دار بصیرت وایستادگی است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ این دانش آموز بسیجی در اغتشاشات دی ماه به طرز ناجوانمردانهای مورد ضرب و شتم در شهرستان شاهین وشهر قرارگرفت.
این دانش آموز بسیجی گفت: ۲۷ روز پس از آسیب وارد شده درکما بود و به شدت به کلیههای این دانش آموز جانباز آسیب رسیده بود.
مهدی شاه رجبیان افزود: از ۹ سالگی وارد بسیج دانش آموزی شد و به خاطر عشق به پرچم و ایران اسلامی قدم در مسیری گذاشت که عزت و سربلندی ایران عزیز را به همراه دارد.
وی گفت: همچنان محکم و استوار در تجمعهای شبانه میدان داری حضور دارد تا اتحاد و همبستگی ایران اسلامی را به جهانیان نشان دهد که تا پای جان برای دفاع از وطن و حمایت از نیروهای مسلح قدم در مسیر همدلی و مقاومت گذاشته است.