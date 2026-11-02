فرمانده انتظامی خراسان‌شمالی از شناسایی و دستگیری باند ۵ نفره‌ای خبر داد که با تهدید شهروندان، اقدام به سرقت طلا و جواهرات می‌کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، سردار ندرخانی با اشاره به دستگیری اعضای این باند در محور سبزوار به اسفراین، اظهار داشت: در بازرسی از خودرو متهمان، مقادیری طلا و جواهرات مسروقه و ابزار مرتبط با سرقت کشف شد.

وی افزود: متهمان در تحقیقات پلیس به ۴ فقره سرقت در اسفراین و یک فقره در نیشابور اعتراف کردند و پس از تکمیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شدند.