بنابر اعلام مرکز پایش کیفی هوای کشور، هوای شهر امیدیه در وضعیت بسیار ناسالم و هوای شادگان و رامشیر در وضعیت قرمز است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بنابر اعلام مرکز پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفیت هوا ساعت ۷ صبح امروز ۱۱ آبان در شهر امیدیه ۳۶۶ AQI ثبت شده که نشان دهنده کیفیت بسیار ناسالم هوا در این شهر است.

همچنین این شاخص در شهر‌های رامشیر ۱۹۵ و در شادگان ۱۷۹ AQI ثبت شده که نشان دهنده وضعیت قرمز آلودگی هوای این شهرهاست.

بنابر اعلام مرکز پایش کیفی هوای کشور، همچنین شاخص کیفی هوا در شهر‌های ماهشهر ۱۲۵، اهواز ۱۱۳ و در بهبهان ۱۱۲ AQI ثبت شده که نشان دهنده کیفیت ناسالم هوا برای گروه‌های حساس مثل کودکان و سالمندان است.

شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیم‌بندی می‌شود، براساس این تقسیم‌بندی از صفر تا ۵۰ هوا پاک، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروه‌های حساس، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوای ناسالم برای همه گروه‌ها، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.

بر اساس این گزارش، گرد و غبار و تندباد لحظه‌ای حوالی ظهر دیروز برخی شهر‌های استان از جمله اهواز را در نوردید. وقوع طوفان گرد و غبار در شهرستان هفتکل موجب کاهش دید افقی و ایجاد شرایط نامساعد جوی شد.