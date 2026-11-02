ماموران یگان حفاظت محیط‌زیست شهرستان سربیشه سه نفر متخلف شکار و صید را دستگیر و از آنها لاشه ۴ قطعه کبک کشف کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، رئیس نمایندگی حفاظت محیط‌زیست شهرستان سربیشه گفت: ماموران یگان حفاظت محیط‌زیست شهرستان سربیشه در گشت، کنترل و پایش مناطق تحت مدیریت و زیستگاه‌های حیات‌وحش، سه نفر متخلف شکار و صید را شناسایی و متوقف کردند.

گرگانی با اشاره به اینکه این افراد در محدوده منطقه حفاظت‌شده درمیان سربیشه اقدام به شکار غیرمجاز کرده بودند، افزود: از این متخلفان، لاشه چهار قطعه کبک وحشی به همراه ادوات شکار و یک قبضه سلاح ساچمه‌زنی کشف و ضبط شد.

وی گفت: پرونده متخلفان برای سیر مراحل قانونی و اعمال قانون به مراجع قضایی شهرستان تحویل داده شد.