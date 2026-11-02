معاون هماهنگی ترویج سازمان جهاد کشاورزی خوزستان از سوزانده شدن ۱.۶ درصد از عرصه‌های برداشت شده کشاورزی در خوزستان خبر داد و گفت: این میزان باید در راستای تولید پایدار و کاهش آلودگی هوا با همکاری کشاورزان کاهش یابد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، محمد حسنی نسب معاون هماهنگی ترویج سازمان جهاد کشاورزی خوزستان گفت: مدیریت بقایای کشت ارتباط مستقیمی با امنیت غذایی و تولید پایدار دارد.

او افزود: کشورمان درگیر بحران‌های مختلفی از جمله جنگ و تحریم است و با توجه به اینکه تولید هر ذره خاک و تبدیل آن به بستری برای تولید محصولات کشاورزی قرن‌ها به طول می‌انجامد باید برای حفظ این میراث ارزشمند تلاش شود.

معاون هماهنگی ترویج سازمان جهاد کشاورزی خوزستان سوزاندن بقایای کشت را موجب هدررفت سرمایه دانست و گفت: طبق اعلام کارشناسان، به ازای تولید پنج تن گندم بالای ۶ تن بقایای گندم تولید می‌شود که می‌توان از این سرمایه به خوبی استفاده کرد.

او کاهش مواد آلی خاک و آلودگی هوا را از دیگر مضرات سوزاندن بقایای کشت عنوان کرد و افزود: از بین رفتن ریزجانداران خاک و احتمال سرایت آتش به سایر عرصه‌ها از دیگر مضرات سوزاندن مزارع است.

حسنی‌نسب ادامه داد: علاوه بر منابع کشاورزی، صنایع منطقه و روستا‌ها ممکن است اموال عمومی نیز دستخوش آسیب شوند؛ سال گذشته به علت تنش آبی و آتش سوزی یک نخلستان، آتش به منازل مردم در آبادان سرایت و مشکلاتی ایجاد کرد.

وی افزود: برای جلوگیری از آتش‌سوزی مزارع در سال‌های گذشته قانون هوای پاک و مجازات اسلامی نیز تصویب و اجرا شد ولی پیشنهاد می‌شود نشست نخبگانی برگزار و راهکار‌هایی در این خصوص ارایه شود.