وزیر اقتصاد در جریان حضور در نشست وزرای کمسک در استانبول، با اشاره به فشار‌های اقتصادی و تحریم‌های آمریکا، تأکید کرد: دشمنان بار‌ها تلاش کرده‌اند اقتصاد ایران را به فروپاشی بکشانند، اما این تلاش‌ها به نتیجه نرسیده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از استانبول؛ سید علی مدنی‌ زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران که برای شرکت در چهل‌ودومین نشست وزرای کمیته دائمی همکاری‌های اقتصادی و تجاری سازمان همکاری اسلامی (کمسک) به استانبول ترکیه سفر کرده، با اشاره به پیامد‌های تحولات ماه‌های اخیر منطقه بر اقتصاد کشور‌های اسلامی گفت: افزایش شدید قیمت انرژی، تورم و رکود اقتصادی، بسیاری از کشور‌های منطقه را تحت تأثیر قرار داده و این مشکلات تنها مختص ایران نیست.

او افزود: بررسی شرایط اقتصادی ناشی از تحولات اخیر منطقه و راهکار‌های مقابله با پیامد‌های آن، از محور‌های اصلی مذاکرات کشور‌های عضو در اجلاس کمسک خواهد بود.

مدنی زاده همچنین با اشاره به اهمیت توسعه تجارت خارجی تصریح کرد: در حاشیه این اجلاس، دیدار‌های دوجانبه‌ای با وزرای اقتصاد و تجارت شماری از کشور‌های شرکت‌کننده خواهیم داشت که در ادامه رایزنی‌های اقتصادی هفته‌های اخیر با هدف گسترش همکاری‌های تجاری و مقابله با آثار تحریم‌های آمریکا انجام می‌شود.

او با تأکید بر ناکامی فشار‌های خارجی برای فروپاشی اقتصاد ایران اظهار داشت: دشمنان چندین بار تلاش کرده‌اند اقتصاد کشور را به فروپاشی بکشانند، اما الحمدلله به لطف خداوند این اتفاق نیفتاده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان خاطرنشان کرد: در مذاکرات با مقامات اقتصادی دیگر کشور‌ها تلاش می‌کنیم مسیر‌ها و فرصت‌های تازه‌ای برای توسعه روابط اقتصادی و تجاری شناسایی کنیم تا بتوانیم برنامه‌های طراحی‌شده علیه اقتصاد ایران را ناکام بگذاریم و از شرایط کنونی با موفقیت عبور کنیم.