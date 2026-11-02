بی‌توجهی افراد به هشدار‌های مکرر مأموران حفاظتی یکی از سد‌های شهرستان کلات، به درگیری فیزیکی با عوامل حراست و تشکیل پرونده قضایی منجر شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان کلات گفت: در پی تردد غیرمجاز و اقدام به صید و ماهیگیری در محدوده و حریم سد، مأموران اجرایی و حفاظتی حاضر در محل در چندین مرحله به افراد متخلف درباره ممنوعیت قانونی حضور و فعالیت در این محدوده هشدار دادند، اما آنان بدون توجه به تذکرات، اقدام به پرخاشگری و درگیری فیزیکی با مأموران حراست کردند.

علی رحمانی‌نسب افزود: تأکید ما بر این است که هرگونه صید، ماهیگیری و تردد غیرمجاز در حریم سد‌ها و تأسیسات آبی ممنوع است و این محدودیت‌ها با هدف حفاظت از منابع آبی، تأمین امنیت تأسیسات زیربنایی و پیشگیری از حوادث احتمالی و خطرات جانی اعمال شده است.

وی ادامه داد: در پی این اتفاق، پرونده قضایی برای متهمان تشکیل شده و افراد یادشده برای انجام تحقیقات تکمیلی و طی مراحل قانونی احضار شده‌اند و پرونده در حال رسیدگی است.

رحمانی‌نسب با تأکید بر برخورد قاطع دستگاه قضایی با قانون‌شکنی و هرگونه تعرض یا پرخاشگری نسبت به مأموران حین انجام وظیفه، از تلاش‌های نیرو‌های حفاظتی و اجرایی سد قدردانی کرد.

وی همچنین از شهروندان و گردشگران خواست ضمن رعایت مقررات، به هشدار‌های مأموران توجه کرده و از ورود غیرمجاز به حریم سد‌ها و مناطق ممنوعه خودداری کنند.

صیانت از منابع آبی و حفظ امنیت تأسیسات سدها، مسئولیتی عمومی است و بی‌توجهی به مقررات حفاظتی می‌تواند علاوه بر به خطر انداختن جان افراد، پیامد‌های قانونی نیز به دنبال داشته باشد.