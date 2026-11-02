به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، غلامرضا زارع اظهار کرد: نیرو‌های پلیس اطلاعات شهرستان مراغه این گروه شکارچی غیرمجاز را حین شکار در دامنه سهند دستگیر کردند.

وی اضافه کرد: از این شکارچیان لاشه هشت قطعه کبک، پنج قبضه اسلحه شکاری، تعدادی فشنگ و سایر ادوات شکار کشف و ضبط و پرونده این گروه متخلف پس از تشکیل برای طی مراحل قانونی به مراجع قضائی ارسال شد.

زارع از ساکنان روستا‌های شهرستان مراغه درخواست کرد در صورت مشاهده شکارچیان غیرمجاز، موضوع را به اداره حفاظت محیط زیست اطلاع دهند.