وزیر راه و شهرسازی خواستار رفع مشکلات متقاضیان مسکن حمایتی در زمینه آورده مالی، تأمین زیرساخت‌ها، آماده‌سازی و واگذاری زمین و نحوه اطلاع‌رسانی شد و گفت: پس از گذشت هفت سال از آغاز طرح مسکن ملی نباید هیچ محلی باشد که متقاضیان آن تعیین تکلیف نشده باشند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی در بیست و نهمین نشست پایش طرح‌های حمایتی مسکن که با حضور رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، مدیرعامل صندوق ملی مسکن، معاونان وزیر راه و شهرسازی و مدیران کل ستادی و استانی برگزار شد، بر ضرورت رفع موانع اجرایی و تعیین تکلیف طرح های مسکن حمایتی تأکید کرد.

او با اشاره به مشکلات گذشته در همکاری با بنیاد مسکن به‌عنوان کارگزار طرح‌های حمایتی مسکن گفت: دست‌کم دو سال پیش، هنگام ارزیابی اقدامات پیشن، مشکلات متعددی در همکاری با این نهاد وجود داشت. با وجود تلاش‌های انجام‌شده، موضوعاتی از جمله نرخ کارگزاری در استان‌های مختلف، نحوه اجرای طرح‌های حمایتی به‌ویژه برای دهک‌های پایین درآمدی، تفاوت در میزان پیشرفت فیزیکی طرح ها، شیوه ساخت‌وساز و مشارکت و همچنین نبود هماهنگی کافی با معاونت مسکن و ساختمان مطرح بود.

پایش زمین های الحاق‌شده به محدوده شهر‌ها

وزیر راه و شهرسازی، هماهنگی میان معاونت مسکن و ساختمان و بنیاد مسکن را از اقدامات مؤثر در روند اجرای طرح‌ها دانست و به پایش زمین های الحاق‌شده به محدوده شهر‌ها اشاره کرد.

صادق اظهار کرد: بخشی از زمین ها، مراحل قانونی الحاق به محدوده را طی کرده بودند، اما این فرایند در برخی موارد بدون بررسی‌های کارشناسی کافی انجام شده بود. ازاین‌رو، در یک بازه زمانی مشخص، امکان ساخت‌وساز در این زمین ها و انطباق آمار اعلام‌شده در سامانه تم با ظرفیت واقعی آنها مورد ارزیابی قرار گرفت.

او افزود: اگرچه در ابتدا آمار زمین ها الحاق‌شده قابل‌توجه بود، اما بررسی‌های فنی نشان داد در بخشی از این زمین ها، به علل مختلف امکان ساخت‌وساز وجود ندارد.

به گفته وزیر راه و شهرسازی، پس از پایش، میزان زمین ها قابل استفاده در سامانه تم ثبت شده است و اطلاعات مربوط به آن در فرایند ثبت‌نام‌های بعدی و برای متقاضیانی که در صف انتظار ۷۰۰ هزار نفری پس از ۸۳۰ هزار متقاضی قرار دارند، به‌زودی اعلام خواهد شد.

حذف کارگزاری برای دهک‌های یک تا چهار

صادق با اشاره به تغییرات اعمال‌شده در شیوه کارگزاری طرح‌ها گفت: با هماهنگی بنیاد مسکن، کارگزاری مربوط به دهک‌های یک تا چهار حذف شد که اقدام مؤثری در حمایت از اقشار کم‌درآمد بود. همچنین میزان کارگزاری‌ها در طرح های مختلف به‌صورت جداگانه مورد بازنگری قرار گرفت.

او تأکید کرد: با توجه به تعامل میان بنیاد مسکن و ادارات کل راه و شهرسازی، نباید هیچ طرحی در استان‌ها باقی بماند که به علل اختلاف یا ناهماهنگی میان این دو مجموعه با مشکل مواجه باشد.

وزیر راه و شهرسازی تعیین تکلیف مسائل مربوط به دهک‌های یک تا چهار، آماده‌سازی و تهاتر زمین را ضروری دانست و اظهار کرد: بر اساس آمار ارائه‌شده، باید به چشم‌انداز افتتاح طرح ها دست پیدا کنیم.

ضرورت تعیین تکلیف متقاضیان

او از مدیران استانی خواست مشکلات باقی‌مانده در طرح ها، حتی در یک یا دو سایت محل سکونی، را برطرف کنند و گفت: پیام‌های منتشرشده از سوی مردم در فضای مجازی نشان می‌دهد همچنان در برخی سایت‌ها موضوعاتی مانند آورده متقاضیان، تأمین زیرساخت‌ها و نوع پیامک‌های ارسالی تعیین تکلیف نشده است.

صادق با تأکید بر ضرورت رصد این مسائل افزود: مدیران استان‌ها باید گزارش‌های لازم را ارائه دهند تا پس از گذشت هفت سال از آغاز طرح های مسکن ملی و دو سال از اقدامات انجام‌شده در حوزه مسکن، هیچ محلی وجود نداشته باشد که متقاضیان آن تعیین تکلیف نشده باشند.

تأکید بر اصلاح نحوه ارسال پیامک به متقاضیان

وزیر راه و شهرسازی در بخش دیگری از سخنان خود، به پیامک‌های ارسالی ادارات کل راه و شهرسازی برای متقاضیان مسکن اشاره کرد و خواستار صحت‌سنجی و بررسی محتوای این پیامک‌ها شد.

او گفت: ارسال پیامک‌هایی که در آن از متقاضیان خواسته می‌شود مبالغ ۵۰۰ میلیون یا یک میلیارد تومان را به‌صورت یکجا واریز کنند، با توجه به شرایط اقتصادی، اساساً امکان‌پذیر نیست.

صادق تأکید کرد: حتی در طرح هایی که پیشرفت فیزیکی آنها به ۸۰ یا ۹۰ درصد رسیده است، مبالغ موردنیاز باید متناسب با موعد افتتاح طرح ها در ماه‌های مختلف تقسیم‌بندی شود. در این زمینه باید شرایط متقاضیان را نیز در نظر گرفت.

ضرورت تسهیل واگذاری زمین به پیمانکاران

او در ادامه، درباره تخصیص و واگذاری زمین اظهار کرد: واگذاری زمین به پیمانکاران با هدف تسهیل روند اجرای طرح ها انجام می‌شود و زمان واگذاری زمین در پیشبرد اقدامات اهمیت دارد. بنابراین، در مواردی که واگذاری زمین به مصوبه نیاز دارد، باید این مصوبات در زمان مناسب به تصویب برسند.