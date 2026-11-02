به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرماندار فریمان گفت: یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال توسط مجمع خیران و انجمن حمایت از بیماران بیمارستان حضرت زهرا (س) با هدف توسعه تجهیزات پزشکی، حمایت از بیماران نیازمند و تجلیل از کادر پرستاری اهدا شد.

مهدی ناصری افزود: در نشست اخیر اعضای هیأت مدیره انجمن حمایت از بیماران، مبلغ ۱ میلیارد و ششصد میلیون ریال از سوی مجمع نیک‌اندیش به حوزه سلامت شهرستان اهدا شد و مقرر گردید قطعات دستگاه بیهوشی، کاف تورنیکت اتاق عمل، مانیتور تریاژ اورژانس، باتری درل جراحی ارتوپدی و باتری دستگاه الکتروشوک برای بیمارستان حضرت زهرا (س) فریمان خریداری شود.

وی ادامه داد: بخشی از این کمک‌ها نیز برای حمایت از بیماران کم‌بضاعت اختصاص پیدا کرد.