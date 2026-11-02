آتش‌سوزی گسترده مجتمع تجاری در مزار شریف در بازار باختر منجر به خسارات چند میلیون دلاری و سوختن کامل و خاکستر شدن حدود ۱۴۰ مغازه شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل؛ این حادثه عصر جمعه هشتم آبان رخ داد که طبق گزارش فرماندهی امنیتی و مقامات محلی مزار شریف، حدود ۱۴۰ دکان به صورت کامل در آتش سوخت و خاکستر شد.

مغازه‌های سوخته شده بیشتر شامل پوشاک، کفش و دفاتر خدمات سیاحتی و گردشگری بود.

برآورد‌های اولیه، خسارت وارده را میلیون‌ها دلار (یا ده‌ها میلیون افغانی) تخمین می‌زنند.

این حادثه تلفات جانی نداشته، اما منابع مردمی و محلی زخمی شدن دست‌کم ۳ نفر را در این آتش‌سوزی تایید کرده‌اند.

علت اولیه وقوع حریق، اتصال برق اعلام شده است.

با این حال، مسئولان مرتبط، ساخت‌وساز غیر استاندارد این مجتمع تجاری زیرزمینی و نبود تجهیزات پیشگیری و مهار آتش را عامل اصلی گسترش سریع و سنگین‌تر شدن خسارات دانسته‌اند.