مردم پاکدشت در دویست و چهل و ششمین شب از اجتماعات مردمی خود، با تأکید بر حفظ ارزش‌ها، بر تداوم ایستادگی برای صیانت از میهن خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مردم ولایت‌مدار شهرستان پاکدشت در ۲۴۶مین قرار شبانه خود، بار دیگر اراده‌ای پولادین را در دفاع از وطن به نمایش گذاشتند.

شرکت‌کنندگان در این گردهمایی، حضور مستمر خود در خیابان‌ها را به عنوان «سنگری برای حفظ ایران و ارزش‌های اسلامی» توصیف کردند. حاضران با تأکید بر اینکه ۹ ماه مداوم ایستادگی در این قرارها، نمادی از هوشیاری و همبستگی ملی است، بر این باورند که حضور مردمی در میدان‌ها، قدرتمندترین پاسخ به تهدیدات دشمن و پشتیبانی بی‌دریغ از اقتدار کشور می‌باشد.