فرمانده انتظامی شهرستان بافت گفت: از اول سال تاکنون تعداد ۶۰۸ دستگاه خودرو و ۳۸۰ دستگاه موتورسیکلت توقیف و روانه پارکینگ گردید و امروز با حضور دادستان چراغ‌ها و اگزوز‌های نامتعارف امحا گردیدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان فرمانده انتظامی شهرستان بافت گفت: از اول سال تاکنون تعداد ۶۰۸ دستگاه خودرو و ۳۸۰ دستگاه موتورسیکلت توقیف و روانه پارکینگ گردید و امروز با حضور دادستان چراغ‌ها و اگزوز‌های نامتعارف امحا گردیدند.

صادق شهمرادزاده فرمانده نیروی انتظامی شهرستان بافت در حاشیه اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی اظهارداشت: در راستای اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی و درخواست مکرر شهروندان از مجموعه پلیس مبنی بر ایجاد مزاحمت دارندگان وسایط نقلیه را داشتند

وی گفت: فرماندهی شهرستان بافت در جهت رضایت شهروندان و برخورد با هنجارشکنان طرح ارتقای امنیت را به مرحله اجرا گذاشته است.

فرمانده انتظامی شهرستان بافت گفت:از اول سال تاکنون تعداد ۶۰۸ دستگاه خودرو و ۳۸۰ دستگاه موتورسیکلت توقیف و روانه پارکینگ گردید و امروز با حضور دادستان چراغ‌ها و اگزوز‌های نامتعارف امحا گردیدند.

محمد صالح شیخ زاهدی دادستان شهرستان بافت اظهارداشت: در راستای مطالبات مردمی مبنی بر برخورد با خودرو‌ها و موتورسیکلت‌های هنجارشکنن موضوع در دستور کار دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بافت قرار گرفت و با همکاری فرمانده انتظامی شهرستان موتورسیکلت و خودرو‌های متخلف شناسایی و به پارکینگ منتقل شدند.

وی گفت: پس از رفع عیب نسبت به رفع توقیف اقدام گردید و این طرح کماکان در شهرستان ادامه دارد و توصیه ما به مردم شهرستان بافت این است که از تغییر در ارکان خودرو خودداری نمایند.