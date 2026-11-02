مردم شهرستان پیشوا در دویست و چهل و ششمین قرار شبانه خود، با حضور در میدان شهید چمران، بر حفظ وحدت ملی و ایستادگی در راه آرمان‌های انقلاب اسلامی تأکید کردند.

به‌گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دویست‌وچهل‌وششمین شب از اجتماعات مردمی شهرستان پیشوا، با حضور مردم در میدان شهید چمران برگزار شد.مردم پیشوا در این اجتماع شبانه، بار دیگر با حضور در میدان شهید چمران، بر حفظ وحدت و همبستگی ملی و پایبندی به آرمان‌های انقلاب اسلامی تأکید کردند.

این حضور مردمی در ادامه اجتماعات شبانه شهرستان پیشوا، جلوه‌ای از همراهی و مشارکت شهروندان در عرصه‌های اجتماعی و ملی است.

اجتماعات شبانه مردم پیشوا همچنان در میدان شهید چمران ادامه دارد.