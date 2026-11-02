هفته هشتم لیگ دسته یک فوتبال، پیروزی نفت مسجد سلیمان و توقف هوادار

هفته هشتم لیگ دسته یک فوتبال، پیروزی نفت مسجد سلیمان و توقف هوادار

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، هفته هشتم لیگ دسته یک فوتبال باشگاه‌های ایران یکشنبه با برگزاری دو دیدار پیگیری شد.

در نخستین دیدار، تیم نفت مسجدسلیمان میزبان نیروی زمینی بود که شاگردان مهدی پاشازاده موفق شدند با نتیجه ۲ بر صفر به پیروزی برسند و سه امتیاز ارزشمند این مسابقه را کسب کنند.

جواد جوکار در دقیقه ۷۶ گل نخست نفت مسجدسلیمان را به ثمر رساند و در دقیقه ۸۹ با گلزنی دوباره، دبل کرد تا پیروزی تیمش را قطعی کند.

نفت مسجدسلیمان با این پیروزی ۱۱ امتیازی شد و به رده ششم جدول صعود کرد. نیروی زمینی نیز با قبول چهارمین شکست متوالی و چهار امتیاز در جایگاه پانزدهم باقی ماند.

در دیگر دیدار، تیم‌های هوادار و کاراگستر شبستر به مصاف هم رفتند که این مسابقه با تساوی بدون گل به پایان رسید.

برنامه سایر بازی‌های هفته هشتم لیگ دسته اول فوتبال که دوشنبه برگزاری می‌شود به این شرح است:

بعثت کرمانشاه - سایپا

آریو اسلامشهر - فردالبرز

مس رفسنجان - پارس جنوبی جم

نفت و گاز گچساران - مس کرمان

پالایش نفت بندرعباس - فولاد ب

شاهین بندر عامری - جزیره قشم

در جدول پارس جنوبی جم با ۱۷ امتیاز در صدر قرار دارد و تیم‌های مس رفسنجان و جزیره قشم با ۱۵ امتیاز دوم و سوم هستند.