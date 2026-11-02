به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حضور پرشور مردم شهرستان پردیس در میدان‌ها و خیابان‌های این شهر در شب ۲۴۶ام، بار دیگر پیوند عمیق میان ملت و میهن را به نمایش گذاشت.

حاضران در این تجمعات حماسی، با اشاره به بیانات اخیر رهبر انقلاب در دیدار با فرماندهان ارشد نیروهای مسلح، آن را پیام‌هایی مقتدرانه و امیدبخش برای کشور توصیف کردند. شرکت‌کنندگان با تأکید بر اینکه تقویت توان دفاعی، رکن اصلی حفظ امنیت و اقتدار ایران است، خواستار پاسخ قاطع و به‌موقع نیروهای مسلح در برابر هرگونه تهدید و اقدامات خصمانه دشمن شدند.

مردم پردیس با اشاره به تنوع اقشار حاضر در این اجتماعات، این گردهمایی‌ها را جلوه‌ای از همدلی و انسجام ملی دانستند و خاطرنشان کردند که تفاوت‌ها هرگز مانعی برای رسیدن به هدف مشترکِ «دفاع از وطن» نیست.

در پایان، شرکت‌کنندگان با استفاده از واژه «جان‌فدا» به عنوان نمادی از ایمان و مسئولیت‌پذیری، تأکید کردند که حضور مستمر در این قرارهای شبانه، نشان‌دهنده حمایت بی‌دریغ مردم از امنیت، اقتدار و ثبات کشور می‌باشد.