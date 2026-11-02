تنش بر سر قانون خدمت نظامی بار دیگر به ناآرامی خیابانی و درگیری شدید یهودیان حریدی با پلیس درسرزمین‌های اشغالی انجامید.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ به نقل از شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم اسرائیل شهر‌های قدس اشغالی و بیتشمش شاهد درگیری میان گروهی از یهودیان حریدی (افراطی) و نیرو‌های پلیس بود.

این تجمعات اعتراضی که شمار شرکتکنندگان آن صد‌ها نفر گزارش شده، در اعتراض به بازداشت سربازان فراری از خدمت نظامی شکل گرفت. بر اساس این گزارش، معترضان با نیرو‌های پولیس درگیر شده، به سمت مأموران سنگ پرتاب کردند و تلاش کردند به ورودی یکی از پاسگاه‌های پولیس در قدس آسیب برسانند.

در سال‌های اخیر، موضوع معافیت یا عدم حضور یهودیان حریدی در خدمت سربازی یکی از چالش‌های اصلی سیاسی و اجتماعی در سرزمین‌های اشغالی بوده و به گفته ناظران، فشار مضاعفی بر بنیامین نتانیاهو وارد کرده است.