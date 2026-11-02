مردم ولایی شهرستان شهریار در دویست و چهل و ششمین قرار شبانه خود، با حضور در میدان امام خمینی (ره)، با در دست داشتن پرچم‌های ملی، بر حفظ وحدت و انسجام کشور تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دویست و چهل و ششمین اجتماع شبانه مردم شهرستان شهریار با جلوه‌ای حماسی در میدان امام خمینی (ره) برگزار شد.

در این تجمعات، مردم با در دست داشتن پرچم‌های کشور، بار دیگر پیوند عمیق خود را با میهن به نمایش گذاشتند. شرکت‌کنندگان در این اجتماع، با تأکید بر اهمیت وحدت و انسجام ملی، از این همبستگی به عنوان سپری استوار در برابر تهدیدات دشمن یاد کردند.