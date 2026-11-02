در جریان عملیات مشترک بازرسان بازار و پلیس امنیت اقتصادی در حومه شهر اصفهان، بیش از ۳۴ تن فرآورده دامی احتکارشده کشف و توقیف شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ به گزارش روابط عمومی قرارگاه متمرکز و یکپارچه نظارت و بازرسی استان، همچنین در پی بررسی اسناد و مدارک متصدی واحد، پرونده تخلف گران‌فروشی با جریمه۱۲ هزار میلیارد ریال تشکیل و برای پیگیری قانونی به پلیس امنیت اقتصادی ارجاع شد.

در این عملیات در مجموع ۳۴ هزار کیلوگرم انواع فرآورده‌های دامی و همچنین ۲ هزار و ۸۰۰ عدد آلایش‌دام که به قصد احتکار نگهداری شده بود، به ارزش حدود ۱۰۰ میلیارد ریال از محل کشف و توقیف شد.

همچنین در جریان بررسی دقیق اسناد و مدارک ارائه‌شده از سوی متصدی واحد، تخلف گران‌فروشی نیز محرز شده است. در همین راستا، پرونده‌ای با جریمه ۱۲ هزار میلیارد ریال در حوزه گران‌فروشی تشکیل و برای طی کردن مراحل قانونی به پلیس امنیت اقتصادی استان سپرده شد.

قرارگاه متمرکز و یکپارچه نظارت و بازرسی بازار استان اصفهان با تأکید بر صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان، اعلام کرد که برخورد قانونی با هرگونه تخلف در زنجیره تأمین، جلوگیری از احتکار و مقابله با گران‌فروشی، از اولویت‌های اصلی مأموریت‌های نظارتی این نهاد است و با جدیت این روند را دنبال می‌کند.