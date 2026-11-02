مردم شهرستان قدس در دویست و چهل و ششمین قرار شبانه خود، با حضور در خیابان‌ها و میادین شهر، بر تداوم انسجام ملی و ایستادگی در برابر هرگونه تجاوز دشمن تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دویست و چهل و ششمین شب از اجتماعات شبانه مردم شهرستان قدس با حضور پرشور شهروندان برگزار شد.

حاضران در این گردهمایی، با تأکید بر ضرورت حفظ انسجام و استقامت در راه دفاع از میهن، بر آمادگی خود برای مقابله با هرگونه تجاوز احتمالی دشمن تأکید کردند. این اجتماعات شبانه که نشان‌دهنده هوشیاری و حمایت بی‌دریغ مردم از اقتدار ملی است، بار دیگر پیوند میان ملت و میهن را در برابر تهدیدات خارجی نمایان کرد.