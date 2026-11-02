«حزام الاسد» مقام یمنی اعلام کرد: عربستان با هدف قرار دادن کشتی‌های تجاری در بندر «راس عیسی» دری را بر روی خود گشوده است که قادر به بستن آن نخواهد بود.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ «حزام الاسد»، مقام یمن» اعلام کرد: «عربستان سعودی» با هدف قرار دادن کشتی‌های تجاری در بندر «راس عیسی» در استان «الحدیده»، دری را بر روی خود گشوده است که قادر به بستن آن نخواهد بود.

وزارت امور خارجه یمن نیز اعلام کرد: اوج گرفتن حمله‌ها و تجاوزگری‌های عربستان سعودی با هدف قرار دادن زیرساخت‌های غیرنظامی و غیرنظامیان، با پاسخ‌های دردناکی علیه این کشور و تاسیسات آن روبه رو خواهد شد. جنگنده‌های سعودی در حمله‌های شامگاه یکشنبه، کامیون‌های غیرنظامی (شهروندان) را در اسکله‌های بندر تجاری راس عیسی در الحدیده در غرب یمن، هدف قرار دادند.