سه نفر از کادر فنی و ورزشکاران باشگاه فولاد مبارکه سپاهان، به نمایندگی از تیم ملی رشته سه‌گانه (تری‌اتلون)، برای حضور در المپیک جوانان ۲۰۲۶ داکار سنگال اعزام شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ به گزارش روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان، فرشاد دادفر، فرزاد دادفر و علی‌اصغر کشاورزیان، از اعضای باشگاه فولاد مبارکه سپاهان، به ترتیب در جایگاه‌های سرمربی، مربی و ورزشکار تیم ملی، راهی مسابقات المپیک جوانان ۲۰۲۶ خواهند شد. این ورزشکاران قرار است در این آوردگاه بین‌المللی، برای کشور ایران و باشگاه خود به رقابت بپردازند.

المپیک جوانان ۲۰۲۶ که در شهر داکار کشور سنگال برگزار می‌شود، نخستین دوره از این مسابقات در یک کشور آفریقایی است. این رویداد بزرگ با حضور بیش از ۲ هزار و ۷۰۰ ورزشکار از ۲۰۰ کشور جهان در قالب ۳۵ رشته ورزشی مختلف برگزار خواهد شد.

طبق برنامه‌ریزی‌های اعلام شده، زمان برگزاری این مسابقات از ۹ تا ۲۱ آبان ماه است. همچنین انتظار می‌رود ورزشکاران رشته سه‌گانه در جریان رقابت‌های مقدماتی، از روز جمعه این هفته به مصاف حریفان خود بروند.