در جریان گشت و مراقبت از تاغزار‌های منطقه، ۲۰۰ کیلوگرم چوب قاچاق تاغ در تاغزار‌های شهرستان اصفهان کشف و توقیف شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ به گزارش روابط عمومی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان اصفهان، در راستای حفاظت از عرصه‌های طبیعی و مقابله با تخریب پوشش گیاهی مناطق بیابانی، عوامل یگان حفاظت منابع طبیعی شهرستان اصفهان در جریان گشت و مراقبت از تاغزار‌های منطقه، موفق به کشف و ضبط ۲۰۰ کیلوگرم چوب قاچاق تاغ شدند.

چوب‌های کشف‌شده پس از جمع‌آوری، به محل انبار منتقل شد و اقدامات قانونی مربوطه در دستور کار قرار گرفت.