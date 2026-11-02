مردم شهرستان قرچک در دویست و چهل و ششمین قرار شبانه خود، با حضور حماسی در میدان امام خمینی (ره)، بر آمادگی برای دفاع از وطن و جان‌فشانی برای میهن اسلامی تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ایستادگی و پای ایستادگی مردم قرچک، امسال به شب ۲۴۶ام خود رسید.

حضور پرشور و حماسی مردم در خیابان‌های این شهرستان، هر شب جلوه تازه‌ای به خود می‌گیرد و نشان‌دهنده پیوند عمیق میان ملت و میهن است. شرکت‌کنندگان در این تجمعات شبانه، با بیان اینکه آمادگی برای دفاع از خاک وطن و جان‌فدایی برای ایران، به حرف واحد تمامی مردم تبدیل شده است، بر ایستادگی در برابر هرگونه تهدید تأکید کردند.