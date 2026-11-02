تیم ملی هندبال مردان ایران با پیروزی در سومین دیدار دوستانه، اردوی تدارکاتی خود در ترکیه را با دو برد و یک شکست به پایان رساند.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم ملی هندبال مردان ایران که برای برپایی اردوی تدارکاتی و برگزاری سه دیدار دوستانه مقابل تیم ملی ترکیه راهی این کشور شده بود، یکشنبه ۱۰ آبان در سومین و آخرین مسابقه خود با نتیجه ۳۵ - ۲۲ به پیروزی رسید.

به این ترتیب، شاگردان نناد کلاییچ اردوی تدارکاتی خود در ترکیه را با ثبت دو پیروزی و یک شکست به پایان رساندند. این اردو فرصت مناسبی برای نناد کلاییچ و اعضای کادر فنی فراهم کرد تا ضمن ارزیابی شرایط بازیکنان، ملی‌پوشان را در شرایط مسابقه محک بزنند.

ملی‌پوشان هندبال ایران دوشنبه ۱۱ آبان به کشور بازمی‌گردند تا ادامه برنامه‌های آماده‌سازی خود را در تهران برگزار کنند.