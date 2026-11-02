اقشار مختلف مردم شهرستان بهارستان در دویست و چهل و ششمین قرار شبانه خود، با تجمع در شهرهای نسیم‌شهر، گلستان و صالحیه، بر حفظ اقتدار کشور و تقویت توان دفاعی برای مقابله با تهدیدات دشمن تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مردم ولایتمدار این شهرستان همچون هشت ماه گذشته، با حضور در خیابان شهید محمد جهان‌آرا در صالحیه، میدان هفت‌تیر نسیم‌شهر و پارک محدوده میدان امام شهید خامنه‌ای در گلستان، بار دیگر بر تداوم این گردهمایی‌ها تأکید کردند.

شرکت‌کنندگان در این اجتماع، با اشاره به نقش حضور اقشار مختلف مردم در تقویت وحدت و انسجام ملی، حفظ اقتدار ایران را هدف مشترک ملت دانستند و تقویت توان دفاعی و نظامی کشور را عاملی مهم در تأمین امنیت و بازدارندگی در برابر تهدیدهای دشمن عنوان کردند.