در آستانه ۱۳ آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، روحیه استقلال‌طلبی و وطن‌دوستی در نسل نوجوان با علم‌آموزی، خودباوری و تلاش برای ساختن آینده ایران تجلی می‌یابد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ در آستانه ۱۳ آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، دانش‌آموزان با تأکید بر عشق به وطن، خودباوری و علم‌آموزی، مقاومت علمی و تلاش برای پیشرفت کشور را میثاقی ماندگار برای پاسداری از استقلال، عزت و سربلندی ایران می‌دانند؛ چراکه ساختن آینده‌ای مقتدر و آباد، از کلاس‌های درس و سنگر دانش آغاز می‌شود.