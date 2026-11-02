به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ نمایشگاه توانمندی‌های صنعت برق در شرکت توزیع برق استان زنجان برپا شده است که فرهاد کرمی معاون طرح و برنامه سازمان پدافند غیرعامل کشور به همراه مسوولان استانی از آن بازدید کردند.

در بازدید از نمایشگاه توانمندی‌ها و دستاورد‌های شرکت توزیع نیروی برق استان اعلام شد : تعداد پناهگاه‌های شهری و اسکان موقت از ۱۷ به ۲۲۸ مورد افزایش یافته است و ظرفیت مولد‌های اضطراری دستگاه‌های اجرایی به ۲۰۰ مگاوات و افزایش ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی استان به ۴۲ مگاوات ارتقا یافته است.

در این نمایشگاه توانمندی‌ها و دستاورد‌های شرکت توزیع نیروی برق استان، بخشی از اقدامات و تجهیزات این شرکت در حوزه پدافند غیرعامل، مدیریت بحران و تداوم خدمات‌رسانی به مردم معرفی شد.

تجهیز پست‌های برق به دوربین‌های نظارتی کوچک با هدف پیشگیری از سرقت تجهیزات، دیزل‌ژنراتور‌های سیار و قابل‌حمل برای تأمین برق اضطراری مناطق، بیمارستان‌ها و دستگاه‌های خدمات‌رسان در زمان خروج پست‌ها از مدار، دوربین‌های شکاری تک‌چشمی برای بررسی وضعیت مقره‌ها و تجهیزات شبکه و همچنین تجهیزات مورد استفاده گروه‌های عملیاتی سیمبان به نمایش گذاشته شد.

همچنین چادر‌های مدیریت بحران و تجهیزات پشتیبانی عملیات در شرایط اضطراری از دیگر دستاورد‌های ارائه‌شده بود که با هدف کاهش زمان رفع خاموشی و حفظ پایداری شبکه برق در شرایط بحرانی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

در این بازدید بر اهمیت آمادگی نیرو‌های عملیاتی، حفظ تاب‌آوری شبکه برق و تداوم خدمات‌رسانی به مشترکان تأکید شد؛ موضوعی که نقش مهمی در روشن نگه داشتن منازل، ادارات، مراکز درمانی و تأسیسات حیاتی در شرایط خاص و بحرانی دارد.

این اقدامات در راستای افزایش آمادگی دستگاه‌های اجرایی، تقویت زیرساخت‌های حیاتی و تضمین تداوم خدمات عمومی در شرایط بحرانی انجام شده و صنعت برق به‌عنوان یکی از زیرساخت‌های اساسی، نقشی محوری در تحقق اهداف پدافند غیرعامل و ارتقای تاب‌آوری استان ایفا می‌کند.