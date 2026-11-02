استان زنجان با برخورداری از یک‌و‌سه‌دهم درصد مساحت کشور، مکلف به الحاق حدود چهار هزار و ۲۰۰ هکتار زمین به محدوده شهرها در چارچوب قانون برنامه هفتم توسعه شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ استان زنجان در اجرای طرح تأمین زمین و توسعه محدوده‌های سکونتی، عملکردی فراتر از میانگین کشوری داشته است.

با اجرای قانون برنامه هفتم توسعه، الحاق ۳۳۰ هزار هکتار زمین به محدوده شهرها و روستاهای کشور در دستور کار قرار گرفته است؛ طرحی که با هدف افزایش ظرفیت سکونت، تأمین زمین و تسهیل خانه‌دار شدن مردم دنبال می‌شود.

سهم استان زنجان از این طرح، با توجه به برخورداری از یک‌و‌سه‌دهم درصد مساحت کشور، حدود چهار هزار و ۲۰۰ هکتار تعیین شده است.

از دیگر نکات قابل توجه این طرح، حذف شرط پنج سال سابقه سکونت و پیش‌بینی واگذاری زمین به‌صورت اجاره ۹۹ ساله از سوی وزارت راه و شهرسازی است؛ اقدامی که با هدف تسهیل دسترسی به زمین و تقویت مهاجرت معکوس دنبال می‌شود.

بر اساس آمارهای اعلام‌شده، در حالی که میانگین پیشرفت اجرای این طرح در کشور حدود ۲۰ درصد است، استان زنجان با تحقق حدود ۴۵ درصد از تعهدات خود، عملکردی بالاتر از میانگین کشوری ثبت کرده است.