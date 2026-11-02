

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ آقای منوچهر متکی در برنامه گفتگوی ویژه خبری به تشریح «آخرین تحولات سیاسی و امنیتی منطقه» پرداخت و به پرسش‌ها در این باره پاسخ داد. متن کامل این گفتگو به شرح زیر است:

مجری: تحولات اخیر منطقه معادلات امنیتی و دیپلماتی ایران را وارد مرحله تازه‌ای کرده از بحث تقویت بازدارندگی بدون محدودیت جغرافیایی تا چشم انداز دیپلماسی با حضور و نقش آفرینی میانجی‌ها همزمان تحولات سیاسی آمریکا مواضع متغیر اروپایی‌ها و پرسش‌های مهمی درباره آینده تقابل و مذاکرات پیش روی افکار عمومی جهان قرار داده که ما تلاش می‌کنیم راجع به این موضوعات در گفتگوی ویژه خبری امشب صحبت کنیم.

سوال: اگر موافق باشید از دیدار اخیر فرماندهان نظامی با رهبر معظم انقلاب فرمانده نیرو‌های مسلح آغاز کنیم که در بیانات و فرمایشاتشان چند کلید واژه خیلی مهم وجود داشت که اینها خیلی حائز اهمیت است و بار معنی ویژه‌ای دارد از جمله اینکه ایشان اشاره کردند که بازدارندگی حداکثری در مواجهه با جنگ پاسخ فوری و اثرگذار بدون محدودیت جغرافیایی به نظر شما این حامل چه پیامی است و چه کسانی را مخاطب قرار داده آن سوی مرز‌ها و چه اثری خواهد داشت؟

متکی: نکته مهمی را که اشاره کردید من واقعاً از دیروز تا الان اگر بگویم که محو این کلید واژه‌ها هستم و بیاناتی که ایشان داشتند به فرماندهان ارشد نظامی در واقع درخشش و جلوه دیگری از جایگاه هدایت و رهبری ایشان این بار در حوزه نظامی دفاعی امنیتی و سیاسی من هم مثل جناب عالی این کلید واژه‌ها را یادداشت کردم آمادگی رزمی هوشمندانه این به روزترین کلماتی است که می‌شود به کار برد اگر نگاه کنیم به اینکه آمریکایی‌ها دارند می‌رسند به اینکه باید پایگاه‌هایشان را از اینجا جمع کنند، اما خوی تجاوزگری زیاده طلبی و هژمونی طلبی شان در واقع ایجاب می‌کند که فکر جدیدی باشند و صاحب نظرانشان این فکر را کرده‌اند اینها الان به دنبال پایگاه‌های مبتنی بر هوش مصنوعی که نیاز به توپ و تانک در زمین نداشته باشد انجام می‌دهند ایشان می‌فرماید آمادگی رزمی هوشمندانه بازدارندگی حداکثری یک وقت می‌گوییم بازدارندگی داریم یک بخت می‌گوییم با دارندگی حداکثری داریم در نتیجه آن آمادگی هر سطح و نوعی از تهدید هر نوع از تهدید که رزمندگان ما حس می‌کنند کشور حس کند عرض شود که باید همانطور که فرمودید مواجه با پاسخ فوری اثرگذار و بدون محدودیت جغرافیایی باشد.

ما در واقع در فراگیر شدن جنگ را در بعد منطقه‌ای در ادبیات امام شهیدمان داشتیم، اما اینجا محدودیت جغرافیایی برداشته می‌شود یعنی هر جایی که بر علیه ما توطئه‌ای شکل بگیرد حرکتی شکل بگیرد ما می‌توانیم و بعد هدایت می‌کنند که چگونه اهدافتان را تعیین کنید در تیر راس نیرو‌ها، در حملات نظامی و تروریستی دشمن نظامیان و مردم تبیین کنند که چه زمان چه شرایطی و پایانش را یعنی آنها شروع می‌کنند پایانش را رزمندگان ما مشخص می‌کنند تقویت معماری اطلاعات نظامی اینها تقریباً نرم‌های جدید به قول فرنگی‌ها و ادبیات جدید فرماندهی نظامی است که ایشان به کار می‌برند تعمیق دفاع بومی ما در این جنگ تحت هدایت فرماندهی امام شهیدمان دفاع موزاییکی را شنیده بودیم، یعنی استان‌های ما در واقع خودشان طراحی کرده بودند که چگونه اگر مواجه با حمله شدن دفاع کنند از خودشان به صورت مستقل اگرچه فرماندهی کل وجود دارد، اما تعمیق دفاع بومی در واقع یک گام جلوتر است از آن رویکردی که مطرح شد هم در حوزه دکترین و هم در حوزه تاکتیک بهش اشاره می‌کنند رشد توانمندی‌های روز آمد دفاعی امنیتی با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، یعنی کانهو یه کسی ۳۰ سال فقط در عرصه نظامی بوده و این ادبیات را دارد به کار می‌برد که اهداف به نحوی به روز رسانی شود.

جا‌هایی که بنا است بزنیم که انواع دارایی‌های مادی و غیر مادی دشمن آمریکایی صهیونی ایشان در تمام پیام‌هایشان و الان که صحبت می‌کنند دشمن آمریکایی صهیونی به کار می‌برند این برای ما باید مورد توجه قرار بگیرد که ما در ادبیاتمان باید اقتباس از این ادبیات کنیم یک وقتی مسجد الاقصی را آتیش زدند ۵۰ سال پیش ۶۰ سال پیش کشور‌های اسلامی جمع شدند و کنفرانس اسلامی را به وجود آوردند که بعد‌ها شد سازمان همکاری کشور‌های اسلامی یکی از مواردی که تصویب کردند بعد‌ها البته در ۱۰ تا ۱۵ سال اخیر رها کردند این بود که هر وقت اسم اسرائیل را می‌برند کلمه عدو اولش بیاورند یعنی دشمن اسرائیلی اضافه می‌شود توسط انقلاب اسلامی دشمن آمریکایی عرض شود که این اهداف مادی و غیر مادی در تیر راس نیرو‌های مسلح باشد حمایت ملی از نیرو‌های مسلح را عنوان ارکان بازدارندگی در برابر بیگانگان ایران ستیز ببینید این کلمات را کنار هم وقتی قرار می‌دهید شما از آن یک فهم جدید یک دریای جدید از مفاهیم نظامی از آن در می‌آورید صف دشمن را مشخص می‌کنید ویژگی‌های دشمن را برمی‌شمارد استواری هوشمندانه جبهه مقاومت جبهه مقاومت در واقع در وحدت ساحات این وحدت جبهه‌های مقاومت این یک متغیر تعیین کننده است.

در شکل دهی به نظم سیاسی و امنیتی منطقه آسیای غربی و این نظم جدید زمینه ساز شکل‌گیری تمدن نوین اسلامی است من وقتی این کلمات را مرور می‌کردند و چند بار خواندم خودم را به جای سربازان به جای نظامیان قرار می‌دادم معمولاً از نظر روحی و روانی وقتی شاگردان یک مدرسه وقتی دانشجویان یک دانشگاه می‌بینند استادشان معلمشان در سخن گفتن هم بدیع سخن می‌گوید هم پرمحتوا سخن می‌گوید و هم قاطع سخن می‌گوید خود به خود یک ارتباط با استاد و معلمشان پیدا می‌کنند نظامیان ما همینطور هستند نظامیان ما وقتی در یک گروهان در یک تیپ در یک لشکر و در مقیاس ملی تحت فرماندهی کل قوا فرماندهی را می‌بینند که به ادبیات نظامی آشنا است هدفگذاری‌های نظامی در جمهوری اسلامی آشنا است کانهو ۳۰ سال در مدرسه نظام بوده و کار کرده آن سرباز آن افسر آن ژنرال آن سرلشکر احساس غرور می‌کند در تبعیت از چنین فرماندهی و من مطمئنم فرماندهان ارشد ما که موفق به این دیدار شدند و حضوری این مطالب را شنیده‌اند این برجستگی ذهنی روحی برایشان ایجاد شده ما از امام عزیزمان رهبر معظم انقلابمان در طی سال‌های گذشته شنیده بودیم تسلط ایشان در راس خارج در آموزش و آموختن چه جایگاهی را دارند.

کسانی که در مورد مراتب فضل ایشان صحبت می‌کردند کسانی از دشمنان که ایشان را تحلیل می‌کردند به عنوان کسی که به مسائل جمهوری اسلامی وقوف کامل دارد با دیده‌های و نیت‌های بدی که نقل قول می‌کردند و امروز جلوه دیگری از این رهبری را داریم می‌بینیم البته ما به عنوان مجلسی‌ها خطابی که به ما کردند و پیامی که به مجلسی‌ها دادند شما مشکلات کشور را که مجلس وظیفه دارد آنها را پیگیری کند در عنوان‌های بسیار مشخص دقیق به روز از مشکلات مردم از ضرورت‌هایی که باید به آن توجه کنند نماینده‌ها آن را پیدا می‌کنید یعنی مجموعه پیام‌های مقام معظم رهبری در طول از اسفند ماه گذشته آغاز سال جدید تا الان نشان دهنده این است که در یک جایگاه بلند این ماه در آمده در آسمان ملت ایران روز به روز درخشندگی بیشتری پیدا می‌کند و این قرص ماه در واقع هدایتگر ایران و حرکت این کشتی به مقاصد و سواحل سعادتمندانه خوبی خواهد بود.

سوال: یک موضوع مهم دیگری که به نظر می‌رسد راجع به آن باید تحلیل کرد مواضعی است که اروپایی‌ها الان دارند اتخاذ می‌کنند و کاملاً با مواضعشان در روز‌های جنگ و روز‌های آغازین جنگ کاملاً متفاوت است حالا همان اظهار نظر صدر اعظم آلمان که گفته بود کار کسی که کار کثیف ما را اسرائیل دارد انجام می‌دهد یا برخی مواضعی که دولت‌های اروپایی داشتند و ناتو پشتیبانی می‌کرد از این جنگ الان به مرحله‌ای رسیدند که خیلی صحبت از مذاکره می‌کنند گویی نگران آغاز مجدد این جنگ هستند علت اصلی این تغییر موضع را شما چه تحلیل می‌کنید؟

متکی: آقای پوتین در آخرین دیدارش با آقای دکتر پزشکیان اشاره کردند که ما متخصصین انرژی اتمی‌مان را و کارشناسانمان را در بوشهر نه تنها کم نمی‌کنیم بلکه افزایش می‌دهیم ما نگاهمان و روابطمان را با ایران استراتژیک و راهبردی می‌بینیم این نشان دهنده این است که روسیه به جایگاه ایران واقعیت‌های منطقه وضعیت آمریکا با باتلاقی که در آن گیر افتاده وقوف پیدا کرده و لذا خیلی صریح مواضعش را نسبت به ایران بیان می‌کند من فکر می‌کنم رهبران اروپایی در یک سال گذشته فراز و نشیب‌هایی داشتند به لحاظ درک حوادث یک سال اخیر درک این دو جنگی که بر ما تحمیل شد کودتایی که بر ما تحمیل شد اینها قبلاً هم دیده بودند حرکت‌های اجتماعی را میدانداری می‌کردند که کمک کنند در این قصه هم به نظر من اینها در حقیقت به صورت کجدار مریض رفتار کردند گاهی در فلان نشستشان اعلام کردند که ممکن است همراهی کنند، ممکن است ناو بفرستند، این‌ها مواضع نادرست این هاست حتی در حد بیان، نه در حد عمل، والا می‌دانستند بلایی که بر سر ناو آبراهام لینکن آمد و ناو دیگری که گفتند آشپزخانه اش آتش گرفت؛ بنابراین عملی نمی‌کردند ولی حتی بیانش گویای این بود که ملاحظاتی برای آمریکایی‌ها دارند.

حرف‌های امروزشان نشان می‌دهد که دو تا واقعیت، واقعیتی که در منطقه ما می‌گذرد و واقعیت‌هایی که در آمریکا می‌گذرد، در آمریکا تقریبا عموم نخبگان، سیاسیون و حتی کسانی از حزب جمهوری خواه، حرکت‌های ترامپ به عنوان بدترین نادرست‌ترین و خودش را به عنوان فاسدترین، ظالم‌ترین، این تعابیری است که رهبران سیاسی آمریکا حالا در گذشته و الان دارند بیان می‌کنند، این که جمهوری خواهان اصرار می‌کنند که ترامپ به حمایت آن‌ها نیاد در حوزه‌های انتخابیه شان، این اولین بارست در آمریکا اتفاق می‌افتد که رئیس جمهور منتخب یک حزب به جایگاهی برسد که کاندیدا‌های آن حزب نگران هستند که در منطقه شان جایگاه جمهوری خواهان از دست برود و او شرکت نکند، اخیرا ونس هم به این مسئله گرفتار شده و این ها.

چیز دیگری که در منطقه ما می‌بینند به دو تاواضح دو تا جنگ می‌بینند، دو جنگی که آمریکایی در هر دو تقاضای آتش بس کردند در حالی که اهداف شان به همه جای دنیا گفتند که چیست در این جنگ، براندازی ایران و تقسیم ایران این دو هدفی که اعلام کردند بنا دارند انجام دهند، همه جهانیان شاهد شدند از جمله رهبران سیاسی اروپا که این‌ها ناموفق بودند در رسیدن به آن اهداف و تقاضای آتش بس شان که یعنی شکست به لحاظ نظامی، این شرایطی است که در منطقه وجود دارد و آن هم وضعیت نظرسنجی برای ترامپ و حزبش در انتخابات آمریکا وجود دارد، آخرین برگه‌ای که شاید ده روز پیش خدمت شما بودیم و وضعیت فرانسه را بررسی می‌کردیم الان فراگیر می‌شود در اروپا، در کل کشور‌های اروپایی فضای نارضایتی برآمده از گرانی‌های ناشی از جنگی که آمریکا به دامن شان انداخته، آثار و نتایج آن بود، بنابراین تحت دو فشار رهبران سیاسی اروپا قرار گرفتند.

فشار افزایش قیمت انرژی، فشار مردم معترض در کف خیابان ها، این که فرانسه هفتاد هزار نفر نیروی نظامی را گسیل می‌کند در خیابان‌ها برای برخورد با مردم، در چنین نگاهی وقتی در ترکیه جمع شدند از آن جا شروع شد به حرکت، از آن جا اعلام کردند که ما به هیچ وجه تایید نمی‌کنیم درگیری‌های نظامی جدید را، الان همان جور که شما گفتید اشاره می‌کنند به این که باید مذاکره صورت بگیرد، البته همه الان می‌گویند مذاکره صورت بگیرد که این یک وجه دیگری هم دارد، ولی گویای این است که اروپا به طور کامل دست کشیده است از این که در کنار ارتش تروریست آمریکا قرارگیرد در مقابله با ایران که می‌دانند نتیجه‌ای بهتر از آمریکایی‌ها نصیب شان نخواهد شد.

سوال: برخی چندین عبارتی کنار هم می‌چینند و نتیجه نگیری می‌کنند، عبارت‌ها از جمله بیانات رهبر معظم انقلاب در برداشتن محدودیت جغرافیایی در مقابل دشمن و دوم ایشان اشاره می‌کنند هر هدفی علیه ما انجام گیرد بدون محدودیت پاسخ آن داده می‌شود و نقش آفرینی که اروپایی‌ها در جنگ‌های اخیر راجع به جمهوری اسلامی ایران و ناتو داشتند و ارتش برخی از کشور‌های اروپایی مثل انگلیس جزو ارتش تروریستی اعلام می‌کند، نتیجه گیری که می‌کنند این است که معنای این عبارات در کنار هم این است که ایران بنا دارد راجع به برد موشک‌ها تصمیم جدیدی بگیرد و آن محدودیت‌هایی که رهبر شهید قائل بودند بردارد از میان؟

متکی: اضافه می‌کنم به نشانه‌هایی که گفتید در اختیار جنگنده‌های آمریکایی قراردادن پایگاه هادر اروپا، در انگلیس، ایتالیا، پرتغال، آلمان و برخی از کشور‌های دیگر این‌ها پایگاه‌های شان گذاشتند که هواپیما‌ها در آن جا بمب گذاری کنند و بیایند سر ملت ایران بریزند، صورت عریان قصه این است که چنین جنایتی کردند، پس شریک در جنایت هستند، برداشتن محدودیت جغرافیایی مفهومش برای رزمندگان ما، ملت ما و طرف‌های خارجی و دشمنان ما روشن است، یعنی ما دیگر جنگ مان اگر بخواهد در بگیرد، جنگ منطقه‌ای نخواهد بود، فرامنطقه‌ای است، چون محدودیت جغرافیایی در آن نیست، قاعدتا کسانی که طی ده‌ها سال گذشته، پشت لانچر‌ها نشستند، تولید کردند، آزمایش کردند، این که یک کسی بتواند موشک را از برد ۳۰۰ کیلومتر به ۲ هزار کیلومتر برساند و موشکی که شلیک شد برای آبراهام لینکن قبل از دیگو گارسیا نشان دهنده این است که این توانمندی برای ایران وجود دارد اگر تهدید احساس بکند، حتی ایشان نفرمودند که تهدید عملی بکنند، اگر منشاء تهدید محرز شود، در هر سطح و در هر نوع تهدید این برای ما این حق را ایجاد می‌کند که با رویکرد بازدارندگی به او حمله بکنیم.

این حمله می‌شود حمله پیش دستانه، البته ایشان در بعد از انتصاب سرلشکر عبدالهی رهنمود‌هایی که دادند برای سازوکار و طراحی‌های نیرو‌های نظامی ما آن جا این مسئله را فرموده بودند که ما در کنار دکترین نظامی عندالزوم تهاجمی را هم داریم، یعنی در جایی ممکن است تصمیم گیری کنیم که تهاجمی عمل کنیم، نه این که فقط منتظر باشیم به ما حمله کنند، که در پاسخ دادن ایشان تاکید می‌کند پاسخ سریع، قوی، اثرگذار، یعنی تعابیری که به کار می‌برد دقیقا نشان دهنده یک نگاه عملیاتی است به این اقدام، پس بله، ما این توانمندی را داریم که موشک‌های مان را در حد موردنیازمان افزایش برد دهیم، این توانمندی و این فناوری برای ما وجود دارد که انجام دهیم، قاعدتا بخواهیم برویم خارج از منطقه که بحثش این روز‌ها مطرح است، این خارج از منطقه جا‌هایی است که از آن جا‌ها استفاده شده علیه ما، فعلا حوزه جغرافیایی که این معنا در آن می‌گنجد و مصداقش است، اروپاست؛ بنابراین به اعتقاد من اروپایی‌ها شاید برای پرهیز از چنان رویکردی هم این نگاه جدید را و موضع جدید را بیان کردند، که البته به نظر من یک عذرخواهی کم دارد.

یعنی این‌ها باید به خاطر پایگاه‌هایی که در اختیار آمریکا گذاشتند از ملت ایران عذرخواهی کنند، چون این پایگاه‌ها و هواپیما‌هایی که آمد هزاران نفر از مردم ما را به شهادت رساند، در مسئله عدم محدودیت جغرافیایی به درستی اشاره کردید بله معناش این است که موشک‌های مان را به اروپا خواهد رسید،

سوال: این روز‌ها زمزمه دکترین هسته‌ای مطرح می‌شود، هر چند دیشب در بین شورای عالی امنیت ملی تاکید کردند که در حاکمیت الان تصمیم گرفته نشده، ارزیابی شما از این مطالبه‌ای که مطرح می‌شود چیست؟

متکی: ما جزو اولین امضاکنندگان ان پی تی هستیم و الان سال‌ها قبل از انقلاب بیش از نیم قرن از عضویت ما می‌گذرد، ما بعد ازانقلاب به فکر افتادیم که از امتیازات تصریح شده در معاهده ان پی تی، از آن استفاده کنیم، دیشب آقای دکتر رضایی اشاره کردند که ما ۲۲ تا امتیاز می‌توانیم داشته باشیم ازاین عضویت، ما دو تا، سه تا، پنج تا آمدیم عملیاتی کنیم، آن در قسمت پزشکی، این در قسمت انرژی صلح آمیز هسته‌ای و مواردی که مورد نیازست، در کشاورزی و بخش‌های مختلفی که یک بار امام شهیدما در سخنرانی ابعاد مختلف استفاده انرژی هسته‌ای را بیان کردند، ما خوب چقدر صبر کنیم آژانس به لانه جاسوسی علیه ایران تبدیل شده، علی رغم این که البرادعی و مدیرکل ژاپنی آژانس، آمانو، که فوت کرده، این دو نفر در واقع تمام آزمایشات را کردند، تمام سوالات را پاسخ گرفتند، بنا بود اطلاعیه بدهند و بگویند که فعالیت ایران صلح آمیزست.

فعالیت هسته‌ای ایران که خوب نکردند، ما تا کجا ادامه پیدا کنیم، منطقا، عرفا و جواب‌های هوی است، بسیار طبیعی است که مردم بگویند به نمایندگان مجلس روی ۲۰۰ تا پیامک می‌دهند، کف خیابان‌ها می‌رویم مردم شعارشان این است که از ان پی تی خارج بشویم، لذا اگر تصمیمی باید گرفته شود برای ان پی تی و خروج از ان پی تی، وقتش رسیده، منتها باید توجه داشته باشیم خروج از ان پی تی و یا گام بعدی توضیح کمی می‌دهیم درباره حرکت به طرف سلاح هسته‌ای، این‌ها از شئونات فرماندهی کل قواست و ایشان در این زمینه باید به نوعی تصمیم بگیرند یا نظر دهند و بیانی داشته باشند و براساس آن اقدام کنند، اگر نمایندگان مجلس حس کنند که مقام معظم رهبری مخالفتی ندارند، یا بالاتر از آن موافق هستند، ۲۹۰ نماینده مجلس، ۲۹۰ تا رای می‌آورد، خروج از ان پی تی در مجلس، همه از مسلمان و غیر مسلمان، همه نمایندگان برای دفاع ازملت به آن رای می‌دهند.

به نظر من به عنوان یک کارشناس آن‌ها آن قدر ظالمانه، وحشیانه، غیرمنطقی، برخورد کردند که ما خیلی طبیعی به این نتیجه رسیدیم که وقت خروج از ان پی تی فرارسیده، الا آن نکته‌ای که اشاره کردم، اما این روز‌ها در کف خیابان چیز‌های دیگری هم می‌شنویم، می‌گویند که آمریکایی‌ها تهدید به بمب هسته‌ای کردند ایران را، یک وقتی در شبکه پرس تی وی مصاحبه داشتم، پرسیدند که حدود یک ماه و نیم پیش، گفتند که ترامپ گفته ما با سلاح هسته‌ای ممکن است حمله بکنیم به ایران، البته بعدش پس گرفت، منظورم مادر بمب‌ها، هسته‌ای نیست مثلا، آن جا من گفتم که آمریکایی‌ها باید حواس شان باشد، یک بار بمب هسته‌ای استفاده کردند، آن بار بمب هسته‌ای موجب خاتمه جنگ شد.

اما این بار اگر چنین حماقتی بکنند، استفاده از بمب هسته‌ای آغازکننده جنگ خواهد بود و جنگ جهانی سوم رخ خواهد داد، تبعاتش را می‌پذیرند می‌توانند امتحان کنند، بنابراین یک تحول دیگری رخ خواهد داد، اما براثر همین صحبت‌ها در کف خیابان، بین مردم و در بین صاحب نظران و متخصصین این حرف را می‌شنویم که بازدارندگی علاوه بر ملت مبعوث، علاوه بر سرمایه‌های تاکنون نظامی ما و فرماندهان ما باید بازدارندگی در حد تمام ظرفیت‌های دشمن باشد، آن‌ها اشاره دارند به این که ما باید برویم به طرف بمب هسته‌ای، عرض شود که ما خروج از ان پی تی را البته می‌توانیم مورد بررسی قرار دهیم با حفظ اینکه به طرف بمب هسته‌ای نمی‌رویم این خودش یک نظریه جدید می‌شود، یعنی از ان پی تی خارج می‌شویم و به طرف بمب هسته‌ای هم نمی‌رویم، یعنی کماکان این تعهد خودمان را داریم که ما، چون بمب هسته‌ای تنها اثرش ویرانگری است اثر دیگری ندارد بمب هسته‌ای این یک رویکرد میانه است که شما از ان پی تی خارج شوید برای اینکه مدیر کل جاسوس اسرائیل به ایران نیاید بازیست نکند از فعالیت‌های صلح‌آمیز شما اطلاعات شما به اسرائیل و آمریکا ندهد شما کار خودتان را بکنید اطلاعات را برای بمباران‌هایش را ندهد بنابراین یک رویه رویه خروج از ان پی تی، اما پایبندی به عدم اشاعه در مورد سلاح هسته‌ای.

سوال: یک عده می‌گویند که شما دارید هزینه‌اش را می‌دهید، چون بالاخره خروج از ان پی تی هزینه دارد هزینه‌اش را دارید می‌دهید بدون اینکه میوه‌اش را بچینید؟

متکی: بله، مخالفین این نظر که اتفاقاً ما دیروز هم در مجلس ۴ تا ۵ نفر از نمایندگان با هم بحث می‌کردیم همین نکته را می‌گویند که اگر ما به طرف خروج ان پی تی می‌رویم باید آن تکمله هم داشته باشیم گفتم البته یک همچین راهی هم وجود دارد البته هم بحث بمب هسته‌ای و هم بحث خروج از ان پی تی باز به آن نکته کلیدی برمی‌گردد که اینها واقعا از شئونات فرمانده کل قوا است و مقام ولایت است که در این مورد نظر می‌دهند.

سوال: آقای دکتر در حالی داریم گفت‌و‌گو می‌کنیم که همچنان تلاش میانجی‌ها برای برقراری یک توافق به شدت در حال ادامه است منظورم قطری‌ها است در این رفت و آمد‌های دیپلماتیک حتی خبر‌هایی می‌آید که دارد نزدیک می‌شود توافقاتی ممکن است شکل بگیرد و اتفاق بیفتد شما چقدر خوشبین هستید به این ماجرا و اساساً فکر می‌کنید که، چون الان بحث انتخابات میان دوره سوم نوامبر هم نزدیک است دو روز دیگر خیلی‌ها آن را شاخص می‌گذارند و متناسب با آن می‌سنجند که آیا آمریکایی‌ها واقعاً دنبال توافق هستند یا نه شما ارزیابیتان از نقشه آمریکایی‌ها چیست چقدر می‌شود این نقشه و سناریو را از الان پیش بینی کرد و خواند این دست را؟

متکی: من احترام ویژه‌ای برای مذاکره کنندگانمان هم ارشد و هم دوستانمان در وزارت خارجه قائل هستم واقعا با خلوص نیت با همه تلاششان میدانداری می‌کنند برای اینکه بتوانند خاتمه جنگ را محقق کنند، چون وظیفه دیپلماسی دو وظیفه دارد یک وظیفه جلوگیری از جنگ و اگر جنگ در گرفت خاتمه جنگ تلاش‌های ارزشمندی را در طول این مدت داشتند من هم احترام می‌گذارم هم خسته نباشید می‌گویم و هم آنچه که در ذهنشان است آنها معتقدند که شاید در لحظه آخر آمریکایی‌ها به سر عقل بیایند و شرایط ما را بپذیرند، اما خوشبین نیستند به جهت اینکه پس فردا رأی‌گیری آمریکا است هم آمریکا حمله‌ای نمی‌تواند به ایران بکند قبل از انتخابات از مدتی قبل این مشخص بود به جهت اینکه تمام فکر و ذکر و ذهن ترامپ به آراء است به انتخابات است انتخابات سختی در پیش دارند یعنی این ممکن است به مضمحل شدن حیثیتی آبرویی و سابقه‌ای جمهوری‌خواهان که در اذهان عمومی به عنوان قدرتر از دموکرات‌ها در کشورداری معرفی شده‌اند بینجامد این سرنوشت بدی برای جمهوری‌خواهان است وقتی من می‌گویم برای جمهوری‌خواهان منظورم این نیست که دموکرات‌ها بهتر هستند.

وقتی من می‌گویم اینها شکست بخورند منظورم شکست ترامپ نیست شکست جمهوری‌خواهان نیست با جنگ ایران دارند شکست می‌خورند این هیمنه آمریکا است که شکست می‌خورد این آن حکمرانی پنهان آمریکا است که دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان در واقع ابزار دست او و عروسک‌های دست او هستند برای بروز و ظهور این صهیونیسم پشت پرده جهانی است که شکست می‌خورد اگر اینها شکست بخورند اهمیت این شکست را اگر ما درک می‌کردیم قدری دیپلماسی مان متفاوت بود من در چند جلسه اینجا خدمت شما عرض کردم برای مردم عزیزمان که ما دیپلمات‌هایمان ایستادگی کردند در مذاکرات عمان آنها می‌خواستند با مذاکره به اهدافشان برسند، اما دیپلمات‌هایمان ایستادگی کردند در مذاکرات دوم در ژنو تسلیم آنها نشدند و روی مواضع جمهوری اسلامی محکم ایستادند این دستمریزاد دارد، اما جنگ شد یعنی دیپلماسی قادر به جلوگیری از نشد نه ما نشدیم آنها قصد مذاکره نداشتند آنها مذاکره در نظرشان فریب بود و الا بچه‌های ما صادقانه رفتند به مذاکره، اما اسلام آباد یک پیچیدگی داشت که به دلیل شلوغی لازم بود ما یک قدری ریزتر باز می‌کردیم این بحث را، معتقدم هیچ مذاکره‌ای وزیرخارجه ما، مسئولین ما بدون اذن ولایت نمی‌کنند، توجه فرمودید، اما اسلام آباد از آن بخش پیچیده و کلاف سردرگم این ماجرای یک سال ما بود، در اسلام آباد ترامپ طرح ۱۵ بندی داد؛ که ۶۰-۷۰ درصد آن به نفع آمریکا بود، مذاکره کنندگان ما ایستادگی کردند، نپذیرفتند، دست مریزاد، عالی بود، کاری دیگری که دیپلمات‌های ما کردند، این بود که یک طرح ۱۴ بندی درست کردن که ۶۰-۷۰ درصد به نفع ما بود، باز هم دست مریزاد، عالی بود، اما یک اتفاق طبقه مفقوده این جا افتاد، آن هم این بود، آمریکا، ترامپ خیلی راحت ۱۵ بندی شان که ما نپذیرفتیم کنار گذاشت و ۱۴ بندی ما را پذیرفت، چرا پذیرفت، آن‌ها پذیرفتند، چون نمی‌خواستند به آن عمل کنند.

سوال: یک تفاوتی گفته می‌شود که دارد و آن شروط هفت گانه، هفت روزه ایران است؛ که یعنی هم به روزرسانی شده نسبت به اسلام آباد هم این که بعد محقق بشود تا وارد اصلا مذاکرات بشویم اگر شما فکر می‌کنید؟

متکی: اگر ۴۸ ساعت آینده آمریکایی‌ها شروط ما بپذیرند، من دست مذاکره کنندگان مان را می‌بوسم و به آن‌ها خدا قوت می‌گویم و خوشحالم به عنوان احدی از آحاد این جامعه که ما در جبهه سیاسی هم مثل جبهه نظامی پیروز شدیم، این اوج خوشحالی ماست، هر چه نگاه می‌کنم آمریکایی‌ها این کار را نمی‌کنند.

سوال: خوب نکنند، ما وارد این مذاکره نمی‌شویم؟

متکی: خوب این نظر شما درست است.

سوال: بدون پذیرفتن شروط ممکن است وارد مذاکره شویم؟

متکی: این را آمریکایی‌ها دنبالش بودند که ۹۰ روز فضا را در مذاکره نگه دارند، در آب نمک بخوابانند، چرا، چون دو تا اتفاق بیافتد.

سوال: توافق صرفا مطرح نیست، زمان خریدن است و طی کردن این زمان برای عبور از این مرحله انتخابات است.

متکی: شما قبول دارید در ۴۸ ساعت آینده اتفاق خاصی نمی‌افتد، امیدواریم بیافتد و شروط ما را بپذیرند، پس فردا می‌برند، هیئت حاکمه آمریکا یا می‌بازند، اگر بردند جنگ را شروع می‌کنند دوباره، اگر باختند، به نسبت باخت شان، مجلس نمایندگان را حتما می‌بازند، تمام نظرسنجی‌ها می‌گوید و سنا هم ۵۰-۵۰ است، ممکن است که دموکرات‌ها پیروز شوند و جمهوری خواهان شکست بخورند که اگر آن اتفاق بیافتد. ترامپ می‌شود گربه وحشی زخم خورده‌ای که در قفس افتاده، آن ترامپ دیگر این ترامپی نیست که روزی هر چهار ثانیه یک توییت بزند، تازه جنگ داخلی آمریکا شروع می‌شود، یعنی از فردای انتخابات که معلوم شد جمهوری خواهان باختند، جنگ ریاست جمهوری برای سال آینده ادامه پیدا می‌کند، معمولا در سنت آمریکا هیئت حاکمه‌ای که در انتخابات کنگره باخت، ریاست جمهوری را هم می‌بازد.

سوال: یعنی معتقد هستید کمک نکنیم در ۴۸ ساعت این اتفاق نیافتد؟

متکی: ما دیگر هر کسی را که می‌خواستیم بپذیریم، پذیرفتیم، آمدند، رفتند، آقای قطری که می‌بایست پول‌های ما را آزاد کند، در این مدت با این رفت و آمد‌ها پول‌ها را آزاد نکرد و حالا عمانی‌ها یک خورده‌ای بلاخره خوش انصاف‌تر بودند. ببینیم ۴۸ ساعت آینده چه می‌شود.

سوال: نکته‌ای باقی مانده به عنوان جمع بندی؟

متکی: مردم افتخار آفریدند، رزمندگان ما افتخار آفریدند، دعا می‌کنیم که مذاکره کنندگان ما هم افتخار بیافرینند، افتخار نهایی را بیافرینند، که تلاش‌های شان مهجورست و خسته نباشید می‌گویم به همه شان.