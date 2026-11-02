جانشین فرمانده انتظامی خراسان شمالی از کشف ۱۰۹ فقره سرقت اماکن خصوصی و دولتی و موتورسیکلت و دستگیری ۲۸ سارق در مهرماه امسال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، سردار "محمد غلامی" گفت: در راستای مقابله با سرقت و افزایش امنیت شهروندان، مأموران انتظامی استان طی مهرماه موفق به کشف ۹۶ فقره سرقت از اماکن خصوصی و دولتی شدند که در این رابطه ۲۲ سارق دستگیر شدند.

وی با بیان اینکه در همین مدت، ۱۳ فقره سرقت موتورسیکلت کشف و ۶ سارق نیز در این زمینه دستگیر شدند بر تداوم اقدامات پلیس برای پیشگیری از سرقت و برخورد با سارقان تأکید کرد .

سردار غلامی از شهروندان خواست با رعایت نکات ایمنی، استفاده از تجهیزات حفاظتی و توجه به هشدار‌های پلیسی، در حفظ اموال خود کوشا باشند.