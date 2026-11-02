به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، روابط عمومی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد دو فروند نفتکش متخلف، در مسیر غیر مجاز تنگه هرمز بر اثر برخورد با مین دریایی منفجر شدند.

یکی از این نفتکش‌ها از نوع سوپر نفتکش بوده و به علت تردد از مسیر غیر مجاز تنگه هرمز بعد از انفجار شدید در آتش در حال سوختن است.

این نفتکش‌ها سامانه‌های ناوبری و شناسایی خود را خاموش کرده بودند و قصد داشتند مخفیانه از مسیر غیر مجاز تنگه هرمز با حمایت ارتش تروریست آمریکا عبور کنند که بعد از این حادثه در جای خود متوقف شدند.