وعده اجتماعات شبانه مردم انقلابی ، ولایتمدار و همیشه در صحنه خطه خراسان شمالی به ایستگاه ۲۴۶‌ رسید .

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، این روز‌ها مردم مبعوث خراسان شمالی خود را برای یوم الله ۱۳ آبان مهیا می‌کنند.

۴۷ سال استکبار ستیزی و نفی سلطه با مقاومت ملتی محقق شده که آمریکا را کلافه کرده است در این سال‌های پرفراز و نشیب سه جنگ به ایران اسلامی تحمیل شد اقتصاد ایران تحت بی سابقه‌ترین تحریم‌های بین المللی نه تنها فروپاشیده نشد بلکه پله‌های رشد و توسعه را با اتکای به جوانانش پیمود و به جایی رسید که در دو جنگ ۱۲ و ۴۰ روزه در برابر دو قدرت اتمی جهان ایستادگی کرد.