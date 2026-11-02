در پی ورود سامانه بارشی به لرستان شهرستان کوهدشت با ۲۳ میلی‌متر بارندگی پیشتاز بیشترین بارش‌ها را در بین ایستگاه‌های هواشناسی استان به خود اختصاص داده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛لطافت دل‌نشین هوای پاییزی لرستان با بارش رحمت الهی دوچندان شد؛ بارانی که شهرستان کوهدشت را با ۲۳ میلی‌متر بارش در صدر جدول نزولات آسمانی قرار داد.

همچنین در پی صدور هشدار نارنجی هواشناسی ،علاوه بر آماده باش دستگاه‌های امدادی و ستاد بحران لرستان برای مهار خطرات احتمالی، برای کاهش پیامدهای احتمالی پدیده ال نینو تاکنون ۴۰ کیلومتر از طول رودخانه‌های استان لایروبی شده است.





