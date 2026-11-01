تیم نجاتگران هلال‌احمر خراسان شمالی پیکر نوجوان ۱۵ ساله مفقودشده را در شهرستان مانه پیدا کردند.

یافتن پیکر نوجوان ۱۵ ساله مانه ای در حاشیه رودخانه

یافتن پیکر نوجوان ۱۵ ساله مانه ای در حاشیه رودخانه

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر خراسان شمالی گفت: در پی اعلام مفقودی یک نوجوان ۱۵ ساله در محدوده روستای بازار قارناس شهرستان مانه، تیم امدادونجات مانه صبح امروز یکشنبه ۱۰ آبان‌ماه برای جست‌و‌جو و یافتن وی به منطقه اعزام شد.

حسین رستمی افزود : این نوجوان از روز گذشته مفقود شده بود و پس از جست‌و‌جو‌های اولیه توسط اهالی منطقه ساعت ۰۸:۵۹ صبح امروز موضوع به جمعیت هلال‌احمر اطلاع داده شد که حدود ۲۰ دقیقه بعد پیکر این نوجوان را در حاشیه رودخانه پیدا کردند.

گفتنی است پیکر نوجوان فوت‌شده پس از انجام اقدامات لازم تحویل عوامل مربوط شد.