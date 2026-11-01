معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گفت: پیکر‌های مطهر شهدا ۱۵ آبان‌ ماه از مسیر مشهد وارد استان و برنامه تشییع آنان در شهرهای مختلف آغاز خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، طاهر رستمی در جلسه هماهنگی تشییع شهدای گمنام گفت: پیکر‌های مطهر این شهدا ۱۵ آبان‌ماه از مسیر مشهد وارد استان می‌شوند و برنامه تشییع و استقبال از آنان در شهرستان‌های مختلف آغاز خواهد شد.

وی با تشریح برنامه زمان‌بندی مراسم با اعلام اینکه ۱۵ آبان‌ماه، سه شهید در فاروج و سه شهید در بام و صفی‌آباد تشییع می‌شوند افزود: همچنین ۱۶ آبان ماه در شیروان ، ۱۷ آبان اسفراین و ۱۹ آبان‌ماه سملقان هر کدام میزبان شش شهید خواهند بود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گفت: ۱۸ آبان‌ماه، گرمه و جاجرم هر کدام میزبان سه شهید و ۲۰ آبان‌ماه نیز راز و جرگلان و مانه هر کدام میزبان سه شهید خواهند بود.

رستمی افزود: ۲۱ آبان‌ماه نیز بجنورد میزبان شش شهید گمنام خواهد بود و برنامه محوری تشییع در این شهرستان برگزار می‌شود.

وی درباره محل‌های پیش‌بینی‌شده برای تدفین پیکر‌های مطهر شهدا با اعلام اینکه سه شهید در محوطه استانداری، مرکز آموزش جمعیت هلال‌احمر و محوطه ساختمان جدید کمیته امداد امام خمینی (ره) تدفین خواهند شد افزود: همچنین دو شهید در شهرستان اسفراین، یکی در مجتمع لوله گستر و دیگری در روستای سست و یک شهید نیز در مجموعه نیروگاه سیکل ترکیبی برق شیروان به خاک سپرده می‌شوند.