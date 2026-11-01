در جلسه ستاد مدیریت بحران شهرستان میاندوآب آمادگی دستگاه‌های اجرایی و اقدامات پیشگیرانه برای مقابله با سیلاب‌های احتمالی ارزیابی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، فرماندار ویژه شهرستان میاندوآب در جلسه ستاد مدیریت بحران گفت: اقدامات پیشگیرانه و تأمین تجهیزات مورد نیاز، اولویت دستگاه‌های اجرایی برای مقابله با سیلاب‌های احتمالی است.

جلسه ستاد مدیریت بحران شهرستان میاندوآب با محوریت بررسی اقدامات پیشگیرانه و آمادگی دستگاه‌های اجرایی برای مقابله با سیلاب‌های احتمالی برگزار شد.

رسول ملکی در این جلسه از بازدید اعضای کارگروه‌های مدیریت بحران از نقاط حادثه‌خیز رودخانه‌های زرینه‌رود و سیمینه‌رود خبر داد و گفت: پل‌ها، مسیل‌ها، دایک‌های حفاظتی و روستاهای همجوار این دو رودخانه مورد بازدید و بررسی قرار گرفته‌اند.

وی هدف از این بازدیدها را ارزیابی اقدامات انجام‌شده برای مقابله با سیلاب‌های احتمالی عنوان کرد و افزود: دایک‌های حفاظتی روستاهای واقع در مسیر رودخانه‌ها بررسی شده و وظایف لازم نیز برای دستگاه‌های متولی تعیین شده است.

فرماندار ویژه میاندوآب با تأکید بر اینکه بهترین راه جلوگیری از خسارات ناشی از سیلاب، انجام اقدامات پیشگیرانه است، اظهار کرد: دستگاه‌های مسئول باید تمامی امکانات و ظرفیت نیروی انسانی خود را برای اجرای تمهیدات پیشگیرانه به کار بگیرند.

ملکی همچنین بر ضرورت تأمین و عملیاتی کردن تجهیزات مورد نیاز، به‌ویژه ماشین‌آلات سنگین، از ظرفیت نهادهای شهرستانی و یا از طریق ادارات کل تأکید کرد.

وی آمادگی کامل دستگاه‌های اجرایی و اقدام به‌موقع را از الزامات مدیریت بحران و کاهش خسارات احتمالی ناشی از سیلاب دانست.