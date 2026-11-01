محصول سیب‌زمینی که با هدف استفاده و بهره‌برداری بهینه از اراضی کشاورزی مجموعه دانشگاه آزاد اسلامی شیروان کاشته شده بود ، امروز برداشت شد .

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، عملیات برداشت محصول سیب‌زمینی با حضور ریاست و جمعی از کارکنان این دانشگاه آزاد شیروان اجرا شد.

به گفته دکتر سامان نجات پور ریاست دانشگاه آزاد اسلامی شیروان ، این ایده علاوه بر اجرای طرح های آموزشی و پژوهشی دانشگاه در حوزه علوم کشاورزی با هدف بهره‌برداری از اراضی زراعی و ظرفیت‌های تولیدی و استفاده بهینه از زمین‌های کشاورزی با برداشت ۵۰ تن سیب زمینی در ۷ هکتار اراضی زراعی دانشگاه انجام شد.

وی افزود: این اقدام در راستای توسعه فعالیت‌های کشاورزی، تقویت تولید و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود دانشگاه در حوزه درآمد‌های غیرشهریه‌ای صورت گرفته است.

برداشت این محصول زراعی ، گامی در مسیر تحقق اهداف دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان در زمینه توسعه فعالیت‌های اقتصادی و تولیدمحور، حمایت از تولید داخلی و استفاده مؤثر از امکانات و منابع در اختیار دانشگاه به شمار می‌رود.