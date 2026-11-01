نماینده مردم میاندوآب، باروق و چهاربرج گفت: با اجرای عملیات گازرسانی به ۲۵ روستای بخش نختالوی شهرستان باروق بیش از پنج هزار نفر به شبکه سراسری گاز متصل خواهندشد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، نماینده مردم میاندوآب، باروق و چهاربرج در مجلس شورای اسلامی از تصمیم‌گیری برای ازسرگیری عملیات گازرسانی به روستاهای بخش نختالو شهرستان باروق خبر داد و گفت: با اجرای این طرح، بیش از پنج هزار نفر از ساکنان روستاهای شهرستان به شبکه سراسری گاز طبیعی متصل می‌شوند.

علی احمدی در حاشیه جلسه شورای اداری شهرستان باروق گفت: تصمیم‌های خوبی در حوزه زیرساخت‌های شهرستان از جمله راه‌های روستایی، آب شرب و بهداشت و درمان اتخاذ شد.

وی با اشاره به پیگیری وضعیت طرح گازرسانی به ۲۵ روستای بخش نختالو افزود: این طرح سال گذشته کلنگ‌زنی شده بود، اما به دلایلی متوقف شد که با پیگیری‌های صورت گرفته، شرکت گاز مکلف شد نسبت به ازسرگیری عملیات اجرایی آن اقدام کند تا زمینه بهره‌مندی ساکنان این روستاها از نعمت گاز طبیعی فراهم شود.

طرح گازرسانی شامل اجرای ۲۰ کیلومتر خط تغذیه و ۴۴ کیلومتر خط انتقال و همچنین احداث یک ایستگاه تقلیل فشار با ظرفیت پنج هزار مترمکعب است.