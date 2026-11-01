اوقات شرعی ۱۱ آبان ماه ۱۴۰۵ به افق اهواز، مرکز استان خوزستان اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دوشنبه ۱۱ آبان ۱۴۰۵، ۲۲ جمادی الاول ۱۴۴۸ هجری قمری و ۲ نوامبر ۲۰۲۶ میلادی است.

اذان صبح: ۵ و ۱۱ دقیقه

طلوع آفتاب: ۶ و ۳۲ دقیقه

اذان ظهر: ۱۱ و ۵۹ دقیقه

غروب آفتاب: ۱۷ و ۲۶ دقیقه

اذان مغرب: ۱۷ و ۴۴ دقیقه

نیمه شب شرعی: ۲۳ و ۱۹ دقیقه

ذکر روز دوشنبه:

۱۰۰ مرتبه یا قاضی الحاجات

حدیث روز:

امام على علیه السلام فرمود: لَیْسَ لِکَذوبٍ اَمانَةٌ، وَ لا لِفُجورٍ صیانَةٌ.

دروغگو امانتدار نیست و بدکار، نگهدارنده اسرار نیست. (غررالحکم، ج ۵، ص ۸۵، ح ۷۵۰۶)

احکام شرعی:

زکات سکه بهار آزادى

سوال) آیا سکه بهار آزادى در صورت رسیدن به حدّ نصاب، زکات دارد یا خیر؟

جواب) اگر سکه بهار آزادى در موقعیت کنونى سکه رایج معاملى محسوب نمى‌شود، زکات ندارد. (استفتائات مقام معظم رهبری)