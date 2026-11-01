مردم آبادان با حضور در مراسم وداع با پیکر کاپیتان ناصر ابراهیمی‌نژادان، دریانورد شهید این شهر، یاد و خاطره او را گرامی داشتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان،مراسم وداع با پیکر این دریانورد شهید با حضور جمعی از مردم و خانواده‌های شهدا در محل تجمعات شبانه، پارک شهید منتظری آبادان برگزار شد.

حاضران در این مراسم با ادای احترام به مقام این شهید، یاد و خاطره او را گرامی داشتند.

کاپیتان ناصر ابراهیمی‌نژادان، متولد ۱۱ مهر ۱۳۵۵ و از اهالی آبادان بود که جمعه ۸ آبان ۱۴۰۵، در پی حمله آمریکا به یک کشتی در آب‌های آزاد خلیج فارس و بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید.

پیکر این دریانورد شهید پس از برگزاری مراسم وداع، به شهرستان هندیجان منتقل می‌شود و روز دوشنبه در این شهرستان تشییع و به خاک سپرده خواهد شد.