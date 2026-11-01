به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، احمد رحیمی اظهار کرد: در پی بروز شکستگی در خط لوله آهنی ۶۰۰ میلیمتری خروجی تأسیسات آبرسانی بندر امام خمینی، نیروهای عملیاتی و بهره‌برداری آبفا بلافاصله در محل حادثه حاضر شدند و اقدامات فنی و تخصصی برای رفع شکستگی و تعمیر خط را آغاز کردند.

وی افزود: با توجه به نقش مهم این خط در انتقال و تأمین آب شرب شهروندان، عملیات تعمیر با بسیج امکانات و به‌کارگیری ظرفیت فنی و تخصصی نیروهای بهره‌برداری در دستور کار قرار گرفت.

رحیمی ادامه داد: این عملیات پس از هفت ساعت تلاش مستمر نیروهای اجرایی با موفقیت به پایان رسید و شکستگی خط لوله برطرف و خط مذکور به مدار بهره‌برداری بازگشت.

سرپرست اداره آبفا بندر امام خمینی با قدردانی از تلاش و مسئولیت‌پذیری نیروهای عملیاتی و بهره‌برداری تصریح کرد: حضور به‌موقع، تخصص و تلاش شبانه‌روزی کارکنان نقش مؤثری در تسریع روند تعمیرات و بازگشت خط به چرخه آبرسانی داشت.

وی در پایان تأکید کرد: مجموعه آبفا با بهره‌گیری از توان نیروهای فنی و عملیاتی، تداوم خدمات‌رسانی و حفظ پایداری شبکه آبرسانی را با جدیت دنبال می‌کند.