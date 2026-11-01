کاراته کا‌های ایران در پایان رقابت‌های جایزه بزرگ مسکو، با کسب یک نشان طلا، چهار نقره و هفت برنز به کار خود پایان دادند.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، پیکار‌های کاراته جایزه بزرگ مسکو ۸ تا ۱۰ آبان برگزار شد و کاراته کا‌های ایران ۱۲ نشان شامل یک مدال طلا، چهار نقره و هفت برنز کسب کردند.

فاطمه زهرا سعیدآبادی تنها نشان طلای کاراته ایران را در این رقابت‌ها به دست آورد. علی زند، مرتضی نعمتی، آتنا محبوب بشری و محمود نعمتی نیز صاحب نشان نقره شدند.

معصومه محسنیان، فاطمه صادقی، ملیکا عزتی، مهدی عاشوری، علی‌اصغر آسیابری، مبینا حیدری و یلدا نقی بیرانوند نیز هفت نشان برنز کسب کردند.

در روز پایانی مسابقات، فاطمه زهرا سعیدآبادی در وزن منهای ۵۵ کیلوگرم در فینال «احلام یوسف» از مصر را با نتیجه چهار بر ۲ برد و قهرمان شد. وی تا پیش از دیدار پایانی نماینده یمن، ۲ کاراته کا از روسیه و حریفی از ازبکستان را شکست داد.

آتنا محبوب بشری در فینال مقابل «صوفیا بروتسلوآ» از قزاقستان با نتیجه یک بر صفر مغلوب شد و مدال نقره وزن به اضافه ۶۸ کیلوگرم را از آن خود کند. او تا پیش از رسیدن به فینال نمایندگان بلاروس و سه کاراته‌کای کشور میزبان را شکست داد.

همچنین مرتضی نعمتی در وزن منهای ۷۵ کیلوگرم، در مبارزه پایانی مقابل «گادژی گادژیف» از روسیه با نتیجه چهار بر صفر مغلوب شد و به نشان نقره رسید. وی پس از کسب پیروزی مقابل حریفانی از آلمان، روسیه، پاکستان، ترکمنستان و ازبکستان به دیدار فینال راه یافت.

محمود نعمتی در وزن به اضافه ۸۴ کیلوگرم در دیدار پایانی مقابل آنس بوستانزیچ از بوسنی و هرزگوین و با نتیجه چهار بر ۲ مغلوب شد و نشان نقره وزن به اضافه ۸۴ کیلوگرم را از آن خود کرد. وی برای رسیدن به دیدار فینال دو نماینده کشور میزبان و کاراته‌کا‌هایی از فرانسه، بلاروس و ونزوئلا را شکست داد.

در دیدار رده بندی وزن منهای ۵۰ کیلوگرم، معصومه محسنیان با نتیجه ۶ بر سه ستاره زارعی را مغلوب کرد و صاحب نشان برنز شد. وی پیش از رسیدن به این مرحله حریفانی از اردن و دو نماینده روسیه را شکست داده بود و با باخت مقابل نماینده قزاقستان به دیدار رده‌بندی رسید.

یلدا نقی بیرانوند مقابل «کامیلا گاریپوآ» از روسیه هشت بر صفر پیروز شد و دیگر نشان برنز این وزن را کسب کرد. او پس از تساوی هفت - هفت مقابل کومیته کای ازبکستان با رای داوران نتیجه را واگذار کرد و به جدول شانس مجدد رفت و در این مرحله با پیروزی مقابل حریفی از روسیه به دیدار رده‌بندی رسید.

در مسابقه کسب نشان برنز وزن منهای ۶۸ کیلوگرم، مبینا حیدری با نتیجه پنج بر سه حریف مصری خود را شکست داد و صاحب مدال برنز شد. وی پس از عبور از مرحله گروهی و صعود به دور حذفی، در دیدار یک چهارم نهایی مقابل نماینده روسیه به برتری رسید و در نیمه نهایی مقابل کاراته‌کایی از اندونزی باخت.

علی‌اصغر آسیابری در وزن منهای ۸۴ کیلوگرم پس از کسب دو پیروزی مقابل نمایندگان کشور میزبان، در مرحله یک چهارم نهایی مقابل دیگر نماینده روسیه شکست خورد، اما با صعود حریفش به فینال به جدول شانس مجدد راه یافت. او در این مرحله با غلبه بر کاراته‌کایی از مونته‌نگرو به دیدار رده‌بندی رسید و در مبارزه مقابل «سورن کوزاکین» از ارمنستان با نتیجه ۶ بر پنج به برتری رسید و مدال برنز گرفت.

در وزن به اضافه ۸۴ کیلوگرم، مهدی عاشوری پس از کسب پیروزی مقابل نمایندگان فرانسه، روسیه و بحرین، در دیدار یک‌چهارم نهایی به «آنس بوستانزیچ» از بوسنی باخت، اما با صعود این حریف به دیدار پایانی، کاراته کای ایران به جدول شانس مجدد راه یافت. او در این مرحله با شکست نماینده روسیه، جواز حضور در دیدار رده‌بندی را کسب کرد. عاشوری در مسابقه رده بندی «ماکار گولوین» از روسیه را با نتیجه پنج بر سه شکست داد و دومین نشان برنز مردان ایران را کسب کرد.

مهرنگار احمدی در مسابقه رده بندی وزن منهای ۶۱ کیلوگرم هم با شکست ۶ بر صفر مقابل نماینده قزاقستان بدون مدال ماند.

در فینال کاتای انفرادی علی زند در رقابت با «ایوان مونته‌نگرو» از اسپانیا نتیجه چهار بر یک باخت و نقره گرفت. او تا پیش از رسیدن به فینال حریفانی از پاکستان، روسیه، بلاروس، امارات و اندونزی را شکست داد.

در دیدار رده بندی انفرادی فاطمه صادقی مقابل «رامیتار ترانانون» از تایلند سه بر ۲ برنده شد و به نشان برنز رسید. او در مرحله گروهی کاتارو‌هایی از روسیه و بلاروس را مغلوب کرد، سپس در مرحله حذفی سپیده امینی دیگر ورزشکار کشورمان را شکست داد، اما در نیمه نهایی مقابل کاتارویی از اندونزی باخت تا به مسابقه برای کسب نشان برنز برسد.

ملیکا عزتی که در روز‌های گذشته در مرحله گروهی حریفانی از تایلند، روسیه و بلاروس را مغلوب کرده بود، در مرحله حذفی حریفی از روسیه را برد و در نیمه نهایی مقابل کاتارویی از اسپانیا باخت. او امروز در رقابت با «وتلانا آرخیپوآ» از روسیه در مسابقه رده بندی، پنج بر صفر برنده شد و به نشان برنز رسید.

سپیده امینی و زینب السادات حسینی دیگر کاتارو‌های ایران در این مسابقات بودند که از دور رقابت‌ها کنار رفتند.