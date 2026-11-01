به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،محمود نعمتی در وزن ۸۴+ بعد از شکست حریف ونزوئلایی در نیمه‌نهایی، بعنوان چهارمین فینالیست تیم ایران لقب گرفت و برای کسب مدال طلا به مصاف آنس بوستانزیچ از بوسنی خواهد رفت.

مرتضی نعمتی هم در وزن ۷۵- کیلوگرم با عبور از رقیب ازبکستانی با اقتدار راهی فینال رقابت‌های جایزه بزرگ روسیه شد و برای کسب نشان طلا به روی تاتامی می‌رود.

برادران نعمتی پیش از این در بازی‌های آسیایی ناگویا صاحب نشان طلا شده بودند.

