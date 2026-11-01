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برادران نعمتی با شکست رقبای خود به دیدار پایانی مسابقات کاراته جایزه بزرگ مسکو در کشور روسیه راه یافتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،محمود نعمتی در وزن ۸۴+ بعد از شکست حریف ونزوئلایی در نیمهنهایی، بعنوان چهارمین فینالیست تیم ایران لقب گرفت و برای کسب مدال طلا به مصاف آنس بوستانزیچ از بوسنی خواهد رفت.
مرتضی نعمتی هم در وزن ۷۵- کیلوگرم با عبور از رقیب ازبکستانی با اقتدار راهی فینال رقابتهای جایزه بزرگ روسیه شد و برای کسب نشان طلا به روی تاتامی میرود.
برادران نعمتی پیش از این در بازیهای آسیایی ناگویا صاحب نشان طلا شده بودند.