کشته و زخمی شدن ۱۹ نفر بر اثر تیراندازی در آمریکا

کشته و زخمی شدن ۱۹ نفر بر اثر تیراندازی در آمریکا

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از فاکس‌۷، دست‌کم ۱۵ نفر در سه تیراندازی جداگانه در شهر دالاس واقع در ایالت تگزاس زخمی شدند و چهار نفر دیگر جان خود را از دست دادند.

هر سه حادثه در محله دیپ الم رخ دادند، در حالی که جمعیت زیادی از مردم در شب هالووین در این محله حضور داشتند. گمان نمی‌رود که این حوادث به هم ارتباط داشته باشند.

بر این اساس، پلیس اندکی پس از نیمه‌شب به‌خاطر یک تیراندازی به خیابان الم فراخوانده شد. تیراندازی دوم اندکی پس از ساعت ۱ بامداد حوالی خیابان‌های مین و کامرس رخ داد و صحنه سوم تیراندازی در خیابان کرودوس اتفاق افتاد.

به دلیل جمعیت زیاد در شب هالووین، افسران پلیس از سراسر شهر به این محله فراخوانده شدند تا به مدیریت صحنه‌ها کمک کنند. پلیس چندین خیابان را مسدود کرده است.

این حوادث در حالی رخ داده که شب گذشته تیراندازی‌هایی در ایالت دلاور و ایالت آلاباما نیز گزارش شده است.

تیراندازی با سلاح گرم همچنان یکی از معضلات امنیتی و اجتماعی در آمریکا است. با این‌حال لابی سلاح در آمریکا به اندازه‌ای قدرتمند است که تاکنون کنگره این کشور حاضر نشده قوانینی را برای محدود کردن حمل سلاح و کاهش قربانیان تصویب کند.