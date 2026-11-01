به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، شورای ترافیک شهرستان میاندوآب با محوریت ارتقای ایمنی معابر و کاهش تصادفات رانندگی در ورودی‌های شهر تشکیل جلسه داد.

شورای ترافیک شهرستان میاندوآب به ریاست رسول ملکی، فرماندار ویژه شهرستان و با دستورکار بررسی راهکارهای کاهش تصادفات رانندگی در ورودی‌های شهر تشکیل جلسه داد.

در این جلسه، بازنگری و استانداردسازی سرعت‌کاه‌ها، حذف سرعت‌گیرهای غیراستاندارد و ایمن‌سازی ورودی شهر از سمت شاهین‌دژ، در محدوده مساکن مهر قره‌ورَن تا نصیرکندی، مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین نصب علائم هشداردهنده و تکمیل تجهیزات ایمنی در کنارگذر الغدیر و اتوبان ولایت از دیگر موضوعات مطرح‌شده در این نشست بود.

در این جلسه بر ضرورت شناسایی نقاط حادثه‌خیز، اصلاح نواقص زیرساختی و اتخاذ تدابیر لازم برای افزایش ایمنی تردد و پیشگیری از حوادث رانندگی تأکید شد.