به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رزمایش تخلیه و اسکان اضطراری مدارس خوی با مشارکت دستگاه‌های امدادی و خدمات‌رسان برگزار شد.

رزمایش تخلیه و اسکان اضطراری مدارس با محوریت آمادگی در برابر زلزله، به یاد و گرامیداشت شهید خطیب، وزیر شهید اطلاعات، با حضور دستگاه‌های اجرایی، امدادی، نظامی و انتظامی و گروه‌های مردمی در یکی از مدارس شهرستان خوی برگزار شد.

در این رزمایش، سناریوی وقوع زلزله در مدرسه به اجرا درآمد و مراحل تخلیه اضطراری، مدیریت شرایط بحرانی، امدادرسانی و اسکان اضطراری مورد تمرین و ارزیابی قرار گرفت.

علی علایی با اشاره به حضور به‌موقع نیروهای عملیاتی در این رزمایش گفت: دستگاه‌های امدادی و خدمات‌رسان از جمله جمعیت هلال‌احمر، آتش‌نشانی و اورژانس، در کنار نیروهای سپاه و انتظامی، به‌موقع در محل حاضر شدند و عملیات امداد و نجات را اجرا کردند.

وی با تأکید بر آمادگی نیروهای امدادی شهرستان افزود: خوشبختانه دستگاه‌های مسئول از آمادگی لازم برای مقابله با حوادث طبیعی و غیرطبیعی برخوردارند و می‌توانند در ساعات طلایی پس از وقوع حادثه در محل حاضر شده و برای نجات جان شهروندان اقدام کنند.

فرماندار ویژه خوی، ارتقای آمادگی عملیاتی، سنجش توان دستگاه‌های مسئول و افزایش هماهنگی بین‌بخشی را از اهداف این رزمایش عنوان کرد و گفت: آموزش و تمرین مستمر، به‌ویژه در محیط‌های آموزشی، نقش مهمی در افزایش ایمنی دانش‌آموزان و کاهش آسیب‌های ناشی از حوادث دارد.

این رزمایش در چارچوب برنامه‌های پدافند غیرعامل و مدیریت بحران برگزار شد و بر ضرورت تداوم آموزش‌های خودمراقبتی، آمادگی دانش‌آموزان و فرهنگیان و ارتقای تاب‌آوری مدارس در برابر حوادث احتمالی تأکید شد.