به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد حسنی نسب روز یکشنبه در رویداد مدیریت بقایای کشاورزی و پیشگیری از سوزاندن آنها در سالن اجتماعات شهید زالی‌زاده مرکز تحقیقات و آموزش و منابع طبیعی صفی آباد دزفول بیان کرد: مدیریت بقایای کشت ارتباط مستقیمی با امنیت غذایی و تولید پایدار دارد.

وی افزود: کشورمان درگیر بحران‌های مختلفی از جمله جنگ و تحریم است و با توجه به اینکه تولید هر ذره خاک و تبدیل آن به بستری برای تولید محصولات کشاورزی قرن‌ها به طول می‌انجامد باید برای حفظ این میراث ارزشمند تلاش شود.

معاون هماهنگی ترویج سازمان جهاد کشاورزی خوزستان سوزاندن بقایای کشت را موجب هدررفت سرمایه دانست و گفت: طبق اعلام کارشناسان، به ازای تولید پنج تن گندم بالای ۶ تن بقایای گندم تولید می‌شود که می‌توان از این سرمایه به خوبی استفاده کرد.

وی کاهش مواد آلی خاک و آلودگی هوا را از دیگر مضرات سوزاندن بقایای کشت عنوان و اظهار کرد: سال گذشته، آتش سوزی مزارع گندم در عبدالخان منجر به تصادف زنجیره‌ای و فوت یک نفر شد.

حسنی‌نسب، از بین رفتن ریزجانداران خاک و احتمال سرایت آتش به سایر عرصه‌ها را از دیگر مضرات سوزاندن مزارع اعلام و بیان کرد: علاوه بر منابع کشاورزی، صنایع منطقه و روستاها ممکن است اموال عمومی نیز دستخوش آسیب شوند؛ سال گذشته به علت تنش آبی و آتش سوزی یک نخلستان، آتش به منازل مردم در آبادان سرایت و مشکلاتی ایجاد کرد.

وی افزود: برای جلوگیری از آتش‌سوزی مزارع در سالهای گذشته قانون هوای پاک و مجازات اسلامی نیز تصویب و اجرا شد ولی پیشنهاد می‌شود نشست نخبگانی برگزار و راهکارهایی در این خصوص ارایه شود.

معاون هماهنگی ترویج سازمان جهاد کشاورزی خوزستان با بیان اینکه نفس کشیدن در اهواز دشوار است و با اضافه شدن آتش‌سوزی مزارع وضعیت بدتر خواهد شد، گفت: ارایه راهکارها و شیوه‌های برداشت محصول و مدیریت بقایای کشت ضروری است.

وی افزود: کشت مستقیم، کشاورزی حفاظتی، استفاده از بقایا به عنوان ماده اولیه سوخت‌های زیستی و استفاده برای خوراک دام و صنایع دستی از جمله راهکارها برای مدیریت این موضوع است که در این راستا، مرکز تحقیقات کشاورزی صفی‌اباد از ایده‌های کارشناسان و کارآفرینان استقبال می‌کند؛ پس از تایید ایده‌ها و دانش فنی به بهره‌برداران منتقل و ترویج خواهد یافت.

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی صفی آباد دزفول به عنوان بزرگترین مرکز تحقیقات جنوب غرب کشور پس از بررسی‌ها و مطالعات اولیه‌ای که از اراضی آبخور سد بزرگ دز در سال ۱۳۳۹ آغاز شده بود به طور رسمی در سال ۱۳۴۲ در قلب اراضی ۱۲۵ هزار هکتاری شبکه آبیاری دز در شمال خوزستان افتتاح شد.

آتش زدن بقایای کشت در استان خوزستان به عنوان یکی از چالش‌های مهم زیست محیطی منطقه مطرح است که با وجود اجرای برنامه‌های ترویجی و تبیین مضرات، هنوز هم یکی از عوامل آلودگی محیط زیست محسوب می‌شود.

خوزستان با تولید سالانه ۱۸ میلیون تُن محصولات کشاورزی، باغی، دامی، شیلات و عسل، معادل ۱۴ درصد کل تولیدات بخش کشاورزی کشور، در جایگاه نخست قرار دارد.