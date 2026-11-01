پخش زنده
امروز: -
فرماندار ویژه میاندوآب در بازدید از واحدهای قندریزی به مسائل و مشکلات این واحدها در تأمین مواد اولیه رسیدگی کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، در ادامه برنامه یکشنبههای حمایت از تولید و با هدف بررسی مسائل واحدهای صنعتی و رفع موانع تولید، رسول ملکی، از واحدهای قندریزی این شهرستان بازدید کرد
یکی از واحدهای قند ریزی میاندوآب در سال ۱۳۸۶ در شهرک صنعتی شهید باکری احداث و به بهرهبرداری رسیده است.
این واحد تولیدی با ظرفیت سالانه تولید ۱۰ هزار تن قند کله و شکسته و ۳ هزار تن قند و شکر بستهبندیشده، زمینه اشتغال مستقیم ۱۸ نفر را فراهم کرده است.
در جریان این بازدید، مدیر کارخانه مهمترین مشکلات این واحد را کمبود مواد اولیه، دشواری تأمین شکر مورد نیاز و تأخیر در عرضه بهموقع شکر از سوی کارخانه قند میاندوآب عنوان کرد.
فرماندار ویژه میاندوآب نیز در راستای حمایت از سرمایهگذاری و تداوم فعالیت واحدهای تولیدی، دستور داد مشکلات مطرحشده در جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید شهرستان بررسی و برای رفع آنها تصمیمگیری شود.
اشتغال، تداوم تولید و رفع موانع پیشروی صنعتگران، محور برنامه یکشنبههای حمایت از تولید در میاندوآب است.