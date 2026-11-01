

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، متن کامل مقدمه تحلیلی خبر ۲۱ سیما در یکشنبه ۱۰ آبان به شرح زیر است:

مردم مقتدر شجاع و آگاه ایران عزیز سلام؛

در شب دویست و چهل و ششم از شب‌های حماسه و بعثت و در نهمین ماه مجاهدت و سربداری برای وطن با مقدمه تحلیلی ۲۱ امشب همراه شما هستیم، ۹ ماه که آبستنِ حوادث و اتفاقات مختلفی بود و چیزی که تغییر نکرد اراده بی تکرار و مقاومت شما ملت ایران و خدمتگزارانتان در نظام مقدس اسلامی بود. این حماسه ها در دستور اکیدِ رهبری به فرماندهانِ نظامی هم معلوم بود و البته؛ بازتاب پیام روشن ما و دفاع بدون مرز در کلام فرمانده کل قوا در رسانه‌های جهان؛ که ایران برنده مسلم میدان هاست، می‌خواد میدون رزم و شلیک به کشتی‌های متخلف باشه جایی که وقتی لازمه کشتی‌ها و نفتکش‌های متخلف رو در تنگه هرمز با موشک و پهپاد و مین میزنه تا ارتش تروریست امریکا، نتیجه بی توجهی و نادیده گرفتن مقررات ایرانی تنگه هرمز رو ببینه و یا در میدان رزم کشتی؛ که یکی مثل امیرحسین زارع برای حریف آمریکاییش خط و نشون میکشه و ده صفر می‌بردش تا دنیا ببینه این پهلوان فرزند همون ملتیِ که ۲۴۶ شبه در میدان‌های حضور ایستاده است.

ادامه این صلابت و شجاعت که مردم ایران رو نمایندگی میکنه در بیان دبیر شورایعالیِ امنیت ملی هم جاری و ساری شد اینکه تنگه هرمز باز نمیشه الا به هفت شرطِ ایران که اگه جنگی‌ام بشه اینبار فراتر از جغرافیای منطقه و با سلاح‌های جدید و ویرانگرتر از جنگِ چهل روزه پاسخ شون میدیم جنگی که آمار و خبرایِ سانسور شده اش بعد هشت ماه؛ داره قطرهِ چکانی از این نشریه و اون رسانه در میاد؛ مثل اونچه که از اضافه شدنِ دو کشته دیگه به کشته هاشون گفتن یا مثل اونچه وال استریت ژورنال اونم به استنادِ تصاویر ماهواره‌ای نوشته موشکای ایرانی ۲۷۴ سازه آمریکایی رو در ۷ کشور غرب آسیا کاملا تخریب کردن که ارزش شون به ۱۵ میلیارد دلار میرسه و بسیار گسترده‌تر از اون‌چیزیِ که مقامای آمریکایی به مردم میگن و این صدای آمریکایی ها خوب رو درآورده- سوالشون اینه: جنگ چه ارتباطی به ما داره؟ همین وضعه که به عدد مشترک عجیب تو تازه‌ترین نظرسنجیایِ ان بی سی نیوز و سِروِی مانکِی رو بیرون آورده. ۷۱ درصدِ مردم آمریکا معتقدن: کشورشون در مسیر اشتباهیه ۷۱ درصدِ دوم میگن: جنگ با ایران اشتباه بود و ۷۱ درصدِ سوم هم میگن: ترامپ دروغگوعه.

اینا نشونه چیه؟ بحران مشروعیت حالا چطور؟ انتخابات آمریکا نزدیکه و ۵۵ درصد رای دهنده ها ترجیح میدن حزب مخالف ترامپ کنترل کنگره رو دست بگیره اوضاع رژیم صهیونی هم دست کمی از ترامپ و دارو دسته اش نداره روزنامه معاریو به قلم ژنرال بازنشسته درباره بازی قدرت باندهای تبهکار حاکم بر سرزمین‌های اشغالی که اسمشو انتخابات میذارن هشدار داده و نوشته: نتایج گواهی رسمی؛ مرگ اسرائیله بگفته اسحاق بریک رژیم در همه بخشا در حال فروپاشیه ولی هیچکس جرأت نمیکنه حقیقت قطعی و هولناک رو به مردم بگه، امثال این بحران البته؛ فراتر از دو رژیم متجاوزه؛ و کِشور‌هایی هم که حامی کار کثیفِ متجاوزا بودن دارن هزینه اش رو میدن، از ایتالیا وُ سوئیس تا فرانسه آلمان و آلبانی؛ که حالا؛ با بالارفتن قیمت انرژی باید خودشونو برای زمستانی سرد آماده کنن. اما برای ایرانیا زمستونی بی دغدغه- با خانه‌هایی گرم پیش روعه.. انشاا.. مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران گفته: دست نیروگاه‌ها برای زمستان پر شده وُ ذخیرهء سوختِ نیروگاه‌ها به حد کافی زیاده؛ و اینها محقق نشده مگر به پشتوانه ملت بزرگ ایران و ایستادگی- پای حرف‌های راستینشون.



نویسنده: سمیرا جلیلیان